Dầu gội chống gàu HairNew được giới thiệu là sản phẩm hiệu quả vượt trội trong việc tìm và đánh bay nấm gây gàu, làm sạch vảy nấm và ngứa ra đầu.

Tuy nhiên, kết quả kiểm nghiệm cho thấy, sản phẩm dầu gội chống gàu HairNew chứa chất cấm Ketoconazole. Đây là một loại thuốc kháng nấm nhóm Azol, được sử dụng để điều trị một số bệnh nhiễm nấm nghiêm trọng nhưng không nên sử dụng để điều trị nhiễm nấm ở não hoặc trên da và móng (tay/chân) do dễ gây ra các phản ứng phụ như dị ứng, phát ban, sưng mặt, môi, lưỡi, hoặc họng, nặng hơn có thể gây tăng nhịp tim, suy nhược bất thường…

Chất này cũng không được phép có trong thành phần công thức sản phẩm mỹ phẩm (tham chiếu số 1380, Phụ lục II – Hiệp định mỹ phẩm ASEAN).

Vì vậy, tháng 11/2018, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã ban hành văn bản yêu cầu đình chỉ lưu hành trên toàn quốc đối với sản phẩm dầu gội HairNew, có số lô A084, sản xuất ngày 28/6/18, hạn sử dụng 3 năm.

Dầu gội chống gàu HairNew do Công ty TNHH TM Dược Hoàng Tuấn đưa ra thị trường. Ảnh: Thiên An

Sản phẩm có số tiếp nhận Phiếu công bố 718/16/CBMP-LA do Sở Y tế Long An cấp ngày 04/11/2016. Do Công ty TNHH TM Dược Hoàng Tuấn (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh) đứng tên công bố và đưa sản phẩm ra thị trường. Công ty cổ phần OCM Việt Nam (KCN Thái Hòa, tỉnh Long An) sản xuất.

Mặc dù Cục Quản lý dược đã yêu cầu các đơn vị liên quan thu hồi sản phẩm chứa chất cấm Ketoconazole. Tuy nhiên, theo khảo sát của PV Báo Gia đình & Xã hội, sản phẩm trên vẫn được bày bán công khai cả trên các trang mạng xã hội lẫn cơ sở bán lẻ.

Trong vai người dân cần tìm sản phẩm dầu gội trị gàu, một nhân viên bán thuốc tại hiệu thuốc Đ.T (thuộc cụm Giáp Nhất, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã đưa ra một số sản phẩm trị gàu tối ưu, trong đó có dầu gội chống gàu HairNew (sản xuất tại Việt Nam).

Nhãn dầu gội HairNew ghi thành phần thuốc trị nấm Ketoconazole. Đây là thành phần không được phép có trong thành phần công thức sản phẩm mỹ phẩm (tham chiếu số 1380, Phụ lục II – Hiệp định mỹ phẩm ASEAN).

Theo nhân viên bán hàng, dầu gội chống gàu HairNew được sản xuất tại Việt Nam, có giá cả hợp lý và an toàn. Sản phẩm không những trị gàu mà còn trị nấm, trị ngứa, làm tóc mềm mượt. “Đặc biệt, dầu này cũng trị ngứa với những ai bị gàu nặng”, người bán cam kết.

Tiếp tục gõ cụm từ “dầu gội chống gàu HairNew” trên công cụ tìm kiếm Google, chỉ sau 0,35 giây đã cho ra hơn 28.000 kết quả về sản phẩm chứa chất cấm trên.

Sản phẩm HairNew chủ yếu được bán trên các trang thương mại đện tử như Shopee, Sendo với giá 55.000 đồng/hộp, dung tích 50ml.

Ngày 4/1, trao đổi nhanh với PV, bà Thái Cẩm Hằng, Giám đốc Công ty TNHH TM Dược Hoàng Tuấn khẳng định: “Công ty đã thu hồi và có báo cáo về công tác thu hồi sản phẩm dầu gội HairNew đến Cục Quản lý dược”.

Tuy nhiên, khi PV đề nghị có buổi làm việc trực tiếp thì bà Hằng cho biết: “Tôi đang bận nên liên lạc sau”.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin!

Thiên An