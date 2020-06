Bánh mì cá sấu siêu to khổng lồ chỉ có ở Việt Nam, dân mạng đặt mua ngày trăm chiếc vì độc, lạ

Từ những ổ bánh mì truyền thống, người Việt đã nghĩ ra đủ kiểu cải tiến từ hương vị cho đến hình dáng, nào là bánh mì khổng lồ, bánh mì siêu dài, bánh mì vuông, bánh mì thanh long, bánh mì mini… Mỗi lần xuất hiện, các phiên bản sáng tạo này đều thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng.

Mới đây nhất, kho tàng bánh mì Việt lại tiếp tục chào đón thêm một sáng tạo có 1-0-2. Đó chính là những ổ bánh mì hình cá sấu cỡ lớn, hương vị thì không có gì đặc biệt nhưng về hình dáng thì không thể phủ nhận sự độc đáo.

Tình cờ làm bánh mì cá sấu để trưng bày, anh Thành (chủ cửa hàng) không ngờ đây lại là mặt hàng đắt khách nhất của tiệm bánh chỉ sau 5 ngày mở bán.

Chiếc bánh mì cá sấu siêu to khổng lồ đã khiến các diễn đàn, chợ mạng dậy sóng trong suốt vài ngày qua. Theo đó, đây là sáng tạo của cửa hàng "Lò bánh mì 7.7" ở Long Xuyên, An Giang. Tiệm bánh mì mới được khai trương gần đây và bánh mì cá sấu chính là "món tủ" gây tò mò với thực khách.

Anh Thành Nguyễn (trú tại Long Xuyên, An Giang) - chủ nhân của những chiếc bánh mì đặc biệt này cho biết, anh khá bất ngờ và vui mừng khi nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng.

Hình ảnh chiếc bánh mì được tạo hình con cá sấu đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng và những tín đồ ẩm thực.

Nhiều khách sau khi biết thông tin đã đổ xô đến quán mua về dùng thử. Nhờ thế mà lượng đơn đặt hàng của nhà anh tăng chóng mặt. Trung bình mỗi ngày, xưởng xuất ra thị trường 150 - 200 chiếc bánh mì cá sấu.

"Thực ra, chiếc bánh mì cá sấu là sản phẩm mà tôi dùng để trưng bày ở cửa hàng trong ngày khai trương. Nhưng không ngờ, mọi người đến thăm quan thích quá, hỏi mua liên tục nên nhà tôi mới mở rộng sản xuất, tăng thêm số lượng" - anh nói trên Dân Trí.

So với các dòng sản phẩm phổ thông, bánh mì cá sấu vẫn chọn bột mì làm nguyên liệu chính. Thời gian để hoàn thành 1 chiếc bánh mì siêu to khổng lồ là khoảng 3 giờ đồng hồ và dùng tới 1,5kg bột. Do có kích thước lớn, nên mỗi lần nướng chỉ được 5 - 6 con cá sấu bánh mì/mẻ.

"Lúc đầu là làm bánh mì cá sấu, nhưng sau đó chúng tôi làm cả bánh mì cua, gà hay cá la hán. Chúng đang được bán với giá 50.000 đồng/chiếc. Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán từ 100 – 150 chiếc bánh mì loại này" - anh Thành chia sẻ.

