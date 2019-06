Từ vụ sản phụ tiết sữa từ âm hộ đến không thể 'yêu' vì không có âm đạo

Người mẹ tiết sữa từ… âm hộ

Mới đây, một bà mẹ 29 tuổi sống tại nước Áo đã khiến các bác sĩ vô cùng ngạc nhiên với hiện tượng lạ sau khi sinh. Theo đó, 4 ngày sau khi sinh đứa con thứ 2, âm hộ sản phụ này bị sưng đau đồng thời tiết ra "chất lỏng màu trắng đục". Hiện tượng này cũng xuất hiện khi người phụ nữ sinh con đầu lòng.

Mô vú nằm "lạc chỗ" khiến người phụ nữ tiết sữa từ âm hộ. Ảnh: TL

Thoạt nhìn, các bác sĩ nghĩ bệnh nhân bị áp xe âm hộ. Tuy nhiên, sau đó họ nghi ngờ người mẹ này có mô vú nằm lạc chỗ ở âm hộ và chúng đang tiết sữa. Kết quả siêu âm xác nhận phán đoán này là đúng.

Tình trạng sưng đau và tiết sữa của mô vú nằm lạc chỗ ở sản phụ này giảm dần trong hai tuần, vẫn có thể cho con bú bình thường.

Theo các bác sĩ, có khoảng 1-5% trẻ gái sinh ra với mô vú nằm lạc chỗ nhưng hiếm khi xuất hiện ở âm hộ. Cách xử trí thường là phẫu thuật loại bỏ các mô này vì chúng có khả năng dẫn đến ung thư.

Vú phụ mọc ở nách

Không chỉ mô vú mọc “lạc chỗ” ở âm hộ, trước đây, ngay tại Việt Nam, các bác sĩ đã ghi nhận một số trường hợp phụ nữ xuất hiện vú phụ mọc ở nách. Cụ thể, cách đây vài năm, khi đang mang thai, chị L (Từ Sơn, Bắc Ninh) thấy một cục to như quả chanh nổi lên ở nách, gây đau nhưng không hề sưng, tấy.

Đến lúc chị sinh, cục thịt này cũng không bớt mà ngày càng to. Tuần đầu sau đẻ, bị tắc sữa, hai bầu ngực căng tức, cục u ở nách cũng sưng to, đau nhức khiến chị không ăn không ngủ được.

Đi khám, chị được bác sĩ thông tuyến sữa, đồng thời cho biết, "cục mụn" ở nách chính là một vú phụ của chị. Trong thời kỳ chị cho con bú, vú này cũng tiết sữa, khiến chị thường xuyên phải dùng khăn thấm. Tuy nhiên, sau một thời gian, nó đã được xẹp xuống.

Theo BS sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, phụ trách Trung tâm Y khoa Thái Hà (Hà Nội), vú phụ mọc lên trong thời kỳ có thai là hiện tượng bình thường, nhưng vì khá hiếm gặp nên thường khiến các bà bầu hoang mang, sợ đó là khối u, hoặc nhầm là mụn bọc.

BS Kim Dung cho biết, khi có vú phụ chị em cần bình tĩnh, không được chọc, trích bỏ hoặc sử dụng kháng sinh để nó làm tiêu. Thường cũng như tuyến sữa chính, khi không được kích thích (không có phản ứng bú, mút, nặn sữa), tuyến sữa ở nách sẽ tiêu đi và vú phụ sẽ xẹp, hết đau nhức.

Không thể quan hệ với bạn trai vì không có âm đạo

Nhiều cô gái trẻ bị dị tật không có âm đạo bẩm sinh ảnh hưởng đến hạnh phúc và thiên chức làm mẹ. Ảnh minh họa

Một cô gái trẻ 26 tuổi, quê Tây Ninh có vẻ bề ngoài hoàn toàn bình thường. Dù không có kinh nguyệt trong khoảng thời gian dài nhưng do thể trạng sức khoẻ tốt cộng với tâm lý chủ quan, cô gái trẻ không nghĩ đó là một biểu hiện bất thường nên không đi khám.

Tuy nhiên, khi sắp lập gia đình và có ý định quan hệ tình dục, cô và bạn trai không thể thực hiện được việc giao hợp. Cuối tháng 5 vừa qua, cô đến Bệnh viện Từ Dũ khám và được chẩn đoán không có âm đạo bẩm sinh.

Theo các bác sĩ, trong những năm qua, Việt Nam đã ghi nhận nhiều trường hợp bị dị tật không âm đạo bẩm sinh. GS.TS Trần Thiết Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ (Bệnh viện Xanh Pôn) – người trực tiếp thực hiện phẫu thuật nhiều ca dị tật không âm đạo cho biết, những cô gái gặp phải tình cảnh này rất khó phát hiện vì cơ thể vẫn phát triển bình thường, ở ngoài vẫn có âm hộ, nhưng bên trong lại không có âm đạo, không có khoang trống để quan hệ tình dục.

Hầu hết họ chỉ khi đến tuổi dậy thì mới phát hiện do không có hiện tượng kinh nguyệt hoặc khi không thể quan hệ tình dục. Điều đáng nói, số người tìm đến bác sĩ để khám và chữa trị còn rất ít so với tỉ lệ mắc do tâm lý ngại để người khác biết những dị tật riêng tư.

Không chỉ một, người phụ nữ có tới… 2 tử cung

Tháng 2 vừa qua, một sản phụ mang thai 32 tuần đã bị vỡ tử cung, rơi vào tình trạng nguy kịch. Trong lúc phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện thai phụ có tới 2 tử cung. Thai nhi nằm ở tử cung bên phải trong quá trình phát triển đã chèn ép gây vỡ tử cung bên trái.

Theo BS Phạm Thanh Hải (Bệnh viện Từ Dũ), tử cung đôi là một dị tật hiếm gặp trong số hàng triệu phụ nữ. Nếu không có các biến chứng y khoa hay sản khoa thì bất thường này ở tử cung rất khó nhận biết.

Đa phần phụ nữ có tử cung đôi vẫn có đời sống tình dục bình thường, vẫn mang thai và sinh nở. Trong lĩnh vực sinh sản, số phụ nữ này sẽ gặp một trong các trở ngại như kinh nguyệt bất thường, vô sinh, sảy thai, sinh non, chảy máu sau sinh...

Phụ nữ có tử cung đôi có thể được phát hiện tình cờ khi siêu âm thông qua khám phụ khoa hoặc khám thai. Khi mang thai với tử cung đôi sẽ dẫn đến nguy cơ tử cung phát triển không tương xứng với tốc độ phát triển của thai nhi, gây tình trạng vỡ ối sớm, sinh non hoặc thai nhi chèn ép vỡ tử cung.

Mai Thùy