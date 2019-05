Cô gái ngỡ ngàng phát hiện mình không có âm đạo sau lần "quan hệ thất bại" với bạn trai

Cụ thể, nữ bệnh nhân 26 tuổi, quê Tây Ninh mới phát hiện mình không có âm đạo bẩm sinh vào năm ngoái. Trước đó, cô hoàn toàn không có kinh nguyệt trong khoảng thời gian dài, nhưng do thể trạng sức khoẻ tốt cộng với tâm lý chủ quan, cô gái trẻ không nghĩ đó là một biểu hiện bất thường nên không đi khám.

Đến khi sắp lập gia đình và có ý định quan hệ tình dục, cô và bạn trai không thể thực hiện được việc giao hợp. Khi đó, cô mới tá hỏa đến bệnh viện Từ Dũ khám và được chẩn đoán không có âm đạo bẩm sinh do mắc hội chứng Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH).

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật tạo ống âm đạo cho nữ bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Theo ThS.BS Trần Thị Thuý Phượng, Bệnh viện Từ Dũ, đây là một bệnh lý rất hiếm gặp, đặc điểm là người bệnh mắc hội chứng MRKH có sự phát triển bình thường của các đặc tính sinh dục nữ, cơ quan sinh dục ngoài và chức năng buồng trứng bình thường với kiểu hình nhiễm sắc thể 46, XX.

Hầu hết những trường hợp bệnh lý thường không được phát hiện sớm mà chỉ được phát hiện ở tuổi thanh thiếu niên với biểu hiện là vô kinh nguyên phát hoặc có vấn đề về quan hệ tình dục.

Cũng theo BS Phượng, cho đến thời điểm hiện tại, đã có nhiều phương pháp điều trị phẫu thuật và không phẫu thuật để tạo ống âm đạo cho những bệnh nhân không có âm đạo bẩm sinh. Theo các tổ chức uy tín trên thế giới, việc can thiệp không phẫu thuật, tức là dùng dụng cụ để nong giãn từ từ, mang lại tỷ lệ thành công khá cao, khoảng hơn 90%.

Tuy nhiên để đánh giá hiệu quả thật sự cần thời gian ít nhất là 6 tháng trở lên và đòi hỏi sự kiên trì nong giãn hằng ngày thật đều đặn của người bệnh, thậm chí trong quá trình nong giãn sẽ làm cho người phụ nữ cảm giác rất đau, trầy sướt hay chảy máu tại vị trí nong.

Trong số các phương pháp can thiệp phẫu thuật, so với các phương pháp tạo ống âm đạo khác như từ ruột hay ghép da thì phương pháp phẫu thuật nội soi tạo ống âm đạo nhằm tạo ống âm đạo bằng phúc mạc ổ bụng được xem là phương pháp đơn giản, an toàn, hiệu quả, thời gian phẫu thuật lẫn thời gian nằm viện ngắn, các biến chứng trong phẫu thuật và sau phẫu thuật là rất hiếm so với các phẫu thuật khác.

Mai Thùy