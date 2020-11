Trứng gà rất tốt cho sức khỏe nhưng ăn theo kiểu này chẳng khác nào rước "thuốc độc" vào người

Tuy nhiên, đây là một kiểu ăn cực kì sai lầm.

Ăn trứng sống có thể làm giảm sự hấp thu chất lượng của protein. Cơ thể sẽ hấp thu khoảng 90% protein trong trứng nấu chín và chỉ 50% trong trứng sống. Việc hấp thu dinh dưỡng sẽ phụ thuộc vào các men phân hủy dinh dưỡng trong quả trứng, vì vậy ăn trứng chín hấp thu tốt hơn trứng sống. Nếu ăn trứng sống, bạn có thể không hấp thu được tất cả các protein, dễ gây đầy bụng, sình hơi...

Một quả trứng khoảng 50 g chứa vitamin A, vitamin B2, vitamin B5, vitamin B12, selen, phốt pho, folate, protein, chất béo... Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên rằng không nên ăn trứng sống bởi có nhiều rủi ro.





Ngoài ra, trứng sống và chưa chế biến có thể chứa salmonella - một loại vi khuẩn có hại. Vi khuẩn này có thể được tìm thấy không chỉ trên vỏ trứng mà còn bên trong trứng. Ăn trứng bị nhiễm vi khuẩn có thể gây ngộ độc thực phẩm. Thực tế này cũng đã được khẳng định trong một vài nghiên cứu về sự bùng phát dịch bệnh từ vi khuẩn salmonella do tiêu thụ trứng sống.

Người dễ bị ảnh hưởng từ nhiễm khuẩn salmonella bao gồm trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ do hệ thống miễn dịch chưa trưởng thành. Ở phụ nữ mang thai, trong một số trường hợp, salmonella cũng có thể gây co thắt trong tử cung, có thể dẫn đến sinh non.

Trứng cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể, tuy nhiên nếu không biết cách sử dụng trứng gà có thể gây hại cho sức khỏe.





Bên cạnh đó, người trên 65 tuổi thường có nguy cơ tử vong do các bệnh nhiễm khuẩn ở thực phẩm. Do vậy, những người lớn tuổi khi ăn trứng sống có thể làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Đặc biệt ở những người bị bệnh tiểu đường, nhiễm HIV và các khối u ác tính không nên ăn trứng sống.

Cách tốt nhất để bạn bổ sung trứng trong chế độ ăn hàng ngày vừa an toàn vừa đảm bảo sức khỏe là ăn trứng đã nấu chín.

Lily (tổng hợp)