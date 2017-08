Quý ông có dấu hiệu này cần phải cảnh giác vì dễ bị thượng mã phong khi quan hệ

Liên quan đến thông tin “cụ ông tử vong sau khi “quan hệ” với nữ nhân viên bán bảo hiểm đến nhà tư vấn gây xôn xao dư luận, sáng 24/8, Cơ quan chức năng cho biết: Qua xác minh, sự việc cụ ông tử vong tại nhà và có sự xuất hiện của người phụ nữ là có thật.

Được biết, nạn nhân tử vong sinh năm 1958. Giữa nạn nhân và người phụ nữ này quen biết nhau khoảng 1 tháng trước đó.

Vào ngày 23/8, người phụ nữ này mang bảo hiểm đến nhà riêng của cụ ông để ký hợp đồng sau đó hai người có quan hệ dẫn đến người đàn ông này tử vong. Thời điểm xảy ra sự việc, vợ con người đàn ông không có ở nhà.

Sự việc đang được cơ quan điều tra làm rõ. Tuy nhiên, mấy ngày qua trên mạng xã hội lan truyền nguyên nhân dẫn đến cái chết của cụ ông là nghi bị “thượng mã phong” khi đang quan hệ.

Theo các chuyên gia, hiện tượng bị thượng mã phong trong quan hệ tình dục là có. Đây là tai biến mạch máu trong quá trình sinh hoạt tình dục, bệnh gặp chủ yếu ở nam giới với hậu quả là tử vong nếu không được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Ai có nguy cơ bị “thượng mã phong” khi quan hệ

Theo y học hiện đại, bệnh lý thượng mã phong là tình trạng đột tử trong khi giao hợp, nguyên nhân thường gặp trên người bệnh nhân có sẵn bệnh lý tim mạch, trong quá trình giao hợp do kích thích thần kinh thực vật quá mức, từ đó dẫn đến trụy tim mạch bởi các nguyên nhân: Nhồi máu cơ tim cấp, xuất huyết não, tim phổi bị chèn ép, thuyên tắc động mạch phổi, bệnh lý mạch vành, hạ huyết áp đột ngột…

Biểu hiện lâm sàng của chứng này thường gặp là sau khi giao hợp người đàn ông lên cơn cực khoái hay sau khi xuất tinh thì xuất hiện trạng thái bất tỉnh, chân tay lạnh, toát mồ hôi, thở nhanh, nông, nếu cấp cứu không kịp thời người bệnh sẽ tắt thở.

Sự sợ hãi, xấu hổ có thể sẽ khiến bạn hối hận suốt đời

Một số bác sĩ đông y cho rằng, nếu chẳng may gặp trường hợp này, phụ nữ không được đẩy chồng ra khỏi người mình. Vì nếu giữ nguyên và ôm chặt thì người chồng vẫn còn được sưởi ấm.

Giữ nguyên tư thế, hà hơi thổi khí vào miệng nam giới, sau đó dùng tay bấm thật mạnh vào đầu xương cùng cụt, gần hậu môn (nếu có vật nhọn thì càng tốt) hoặc điểm giữa gốc dương vật và hậu môn.

Sau đó ấn mạnh vào huyệt nhân trung ở môi trên. Tiếp tục dùng vật tù, sắc nhọn châm vào mười đầu ngón tay và hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực nếu biết làm. Sau đó gọi người xung quanh đến cấp cứu. Không nên sợ hãi hay xấu hổ. Sự sợ hãi, xấu hổ có thể sẽ khiến bạn hối hận suốt đời.

Thời nay ít có người phụ nữ nào để kim băng, trâm cài tóc trên đầu giường. Vì lẽ đó, người vợ chỉ cần bình tĩnh, nhẹ nhàng giữ người đàn ông ở tư thế nằm đầu thấp, hà hơi, thổi ngạt, nếu người đàn ông phục hồi thì cho uống nước gừng ấm, giữ nhiệt bằng chăn.

Trong trường hợp phát hiện tim người đàn ông ngừng đập thì phải ấn ngoài lồng ngực. Dù ở vào bất cứ hoàn cảnh tế nhị nào cũng phải gọi cấp cứu vì nếu chậm trễ vài phút người mắc thượng mã phong sẽ chết.

Hạn chế quan hệ trong các trường hợp sau

Theo các chuyên gia, những trường hợp nam giới dễ bị thượng mã phong là những người đi xa về mệt, sinh hoạt vợ chồng ngay; bệnh nhân bị cảm lạnh theo kiểu thoát dương, dương hư; người đàn ông trong thời kỳ bị thoát dương do khí kém vì mắc bệnh tim mạch; do ăn uống no, say bia rượu, khi sinh hoạt cũng sinh ra thoát dương. Những trường hợp như trên còn được gọi là hà mã - ngã ngựa hay phạm phòng.

Để đề phòng thượng mã phong, theo các chuyên gia, tốt nhất không quan hệ trong nếu cơ thể có dấu hiệu sau:

- Không quan hệ tình dục khi đang điều trị tấn công bệnh lý tim mach: Tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim,..

- Không quan hệ tình dục khi mệt mỏi, tắm nước quá nóng, quá lạnh, sau uống nhiều bia rượu,…

