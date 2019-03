Dụ dỗ 2 nữ sinh bỏ nhà đi thuê nhà nghỉ làm 'chuyện người lớn'

Ngày 14/3, Công an TP Vinh (Nghệ An), cho biết, đã bắt tạm giữ Nguyễn Văn Tuyến (20 tuổi, trú xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) về hành vi Giao cấu với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Trước đó, lúc 15h30 chiều 7/3, Công an TP. Vinh nhận được tin trình báo của chị Ngọc (trú xã Nghi Phú, TP Vinh) với nội dung, con gái của chị là Tâm (16 tuổi) bỗng nhiên mất tích từ tối 5/3.

Chị Ngọc đã nhờ Công an TP Vinh hỗ trợ truy tìm con gái mình. Trong lúc đang xác minh, truy tìm nữ sinh Tâm thì cũng trong buổi chiều cùng ngày, ông Minh (trú xã Nghi Phú) cũng đến trình báo về việc, con gái ông này là Vân (16 tuổi) bị mất tích từ tối 5/3.

Theo trình bày của người thân nạn nhân, 2 nữ sinh là bạn thân của nhau. Từ trước đến nay, 2 em đều là những học sinh ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ, chưa bao giờ bỏ nhà đi chơi. Hàng ngày, sau khi đi học xong, các em về nhà phụ giúp công việc nhà cho bố mẹ. Vì vậy, bỗng nhiên hai em mất tích khiến họ rất lo lắng.

Nguyễn Văn Tuyến.

Nhận định, đây là vụ việc có tính chất phức tạp, Công an TP Vinh đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra truy tìm 2 nữ sinh để làm rõ nguyên nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong một thời gian ngắn, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Vinh đã xác định được, việc mất tích của Tâm và Vân là do Nguyễn Văn Tuyến rủ rê trốn nhà đi. Xác minh nhân thân của Tuyến tại địa phương, ten này đã bỏ nhà đi lang thang lâu nay, hiện không rõ đang ở đâu.

Tiếp tục lần theo các manh mối, đến tối 7/3, các trinh sát phát hiện Tuyến xuất hiện tại địa bàn phường Bến Thủy (TP Vinh). Ngay sau đó, hắn được một tổ công tác đưa về trụ sở Công an TP Vinh để đấu tranh khai thác.

Tại cơ quan công an, ban đầu Tuyến vòng vo, phủ nhận mối quan hệ quen biết với hai nữ sinh. Tuy nhiên, khi các điều tra viên đưa ra chứng cứ, Tuyến mới chịu cúi đầu thừa nhận.

Tuyến khai, ngày 25/12/2018, thông qua mạng xã hội Facebook, anh này này đã làm quen, tán tỉnh yêu đương với Tâm. Đến tối 5/3, Tuyến đã rủ rê Tâm cùng với bạn là Vân bỏ nhà đi chơi. Sau khi 2 thiếu nữ đồng ý, Tuyến đã đưa các nạn nhân sang thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) thuê nhà nghỉ ở lại. Tại đây, Tuyến đã thực hiện hành vi giao cấu với Tâm.

Từ lời khai của Tuyến, ngay trong đêm, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Vinh đã đến nhà nghỉ ở thị trấn Xuân An đưa 2 nư sinh về bàn giao cho gia đình.

Công an TP Vinh đang hoàn tất hồ sơ để tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuyến về tội Giao cấu với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi để xử lý nghiêm trước pháp luật.

* Tên các nạn nhân đã được thay đổi

