Xử vụ gian lận điểm thi tại Sơn La: Toà yêu cầu dẫn giải cựu cán bộ Công an tỉnh

Sáng 17/10, TAND tỉnh Sơn La tiếp tục phần thẩm vấn các nhân chứng trong vụ án gian lận điểm kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 xảy ra tại Hội đồng thi tỉnh này.

Trong quá trình xét hỏi, chủ toạ phiên toà cho biết ông Nguyễn Minh Khoa (nguyên Phó phòng An ninh chính trị nội bộ - PA03, Công an tỉnh Sơn La) đã không có mặt theo giấy triệu tập với tư cách người làm chứng. Xác định cựu cán bộ Công an này đã không có mặt tại nơi cư trú, HĐXX đã ra quyết định dẫn giải với ông Khoa.

Cáo trạng của VKSND tỉnh Sơn La xác định ông Khoa là người gửi thông tin của 5 thí sinh cho các bị cáo trong vụ án.Việc này được thể hiện qua lời khai của Lò Văn Huynh ( Trưởng phòng Khảo thí – Sở GD&ĐT Sơn La). Huynh khai được ông Khoa nhờ nâng điểm cho 3 thí sinh.

Bị cáo Lò Văn Huynh được dẫn giải vào toà (ảnh CTV)

Ngoài ra, ông Khoa còn trực tiếp nhờ hai cựu cán bộ Công an – bị cáo trong vụ án này là Đinh Hải Sơn và Đỗ Khắc Hưng để hai người này nhờ các bị cáo công tác trong ngành giáo dục sửa điểm. Các thí sinh này sau đó đã được nâng điểm. Bị cáo Huynh khai được ông Khoa cám ơn một tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Khoa khẳng định chỉ nhờ bị cáo xem trước điểm thi, không đưa tiền hoặc thỏa thuận cám ơn về vật chất.

Cơ quan tố tụng nhận định hành vi đưa - nhận tiền để sửa điểm có dấu hiệu phạm tội đưa hối lộ và nhận hối lộ. Tuy nhiên, do không có tài liệu chứng minh nên cơ quan điều tra không đủ căn cứ xử lý hình sự những người liên quan về việc này.

Trong sáng 17/10, tất cả những nhân chứng được triệu tập và xét hỏi đều có chung một lời khai là chỉ nhờ xem điểm chứ không nhờ nâng điểm. Thậm chí, có người khai không quen biết gì người nhờ, làm vì họ là khách hàng của quán.

Thanh Sơn

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật