Xử vụ "bảo kê" chợ Long Biên: Hưng "kính" bị đề nghị đến 5 năm tù

Theo đó, sau nửa ngày thẩm vấn, chiều 25/7, đại diện VKSND Hà Nội đã đề nghị mức án với các bị cáo trong vụ án thu tiền bảo kê xảy ra tại chợ Long Biên.

Bị cáo Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng "kính") bị đề nghị từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm; Nguyễn Hữu Tiến (tức Tiến "hói") 3 năm 6 tháng đến 4 năm; Lê Thanh Hải (tức Hải "gió") 4 năm đến 4 năm 6 tháng; Nguyễn Mạnh Long (tức Long "cao") từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng và Dương Quốc Vương (tức Vương "lợn") từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù cùng về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

VKS đánh giá, hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng, gây bất bình dư luận nên cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với các hành vi bị cáo gây ra mới có tác dụng giáo dục.

VKS xác định, từ ngày 14/3/2018 đến ngày 1/9/2018, dưới sự chỉ đạo của Hưng "kính", Hải cùng Long, Vương dùng các thủ đoạn chèn ép, khủng bố tinh thần để cưỡng đoạt của chị Nghiêm Thúy Nga, anh Hoàng Anh Hà tổng số tiền hơn 28 triệu đồng.

Các bị cáo trong phiên xét xử hôm nay (25/7) - Ảnh tư liệu.

Trong số đó, Hải thu được hơn 15 triệu đồng, Long thu được hơn 12 triệu đồng và Vương thu được 740.000 đồng. Tiến nhận từ Hải, Long và Vương tổng số tiền hơn 28 triệu đồng nhưng chỉ nộp về Ban Quản lý chợ Long Biên 3,2 triệu đồng, còn lại gần 25 triệu đồng chiếm hưởng chia nhau theo chỉ đạo của Hưng "kính".

Tại phiên xét xử hôm nay, tiểu thương Nghiêm Thúy Nga đã cho biết mình từng 2 lần tự tử vì công việc kinh doanh bị nhóm của Hưng "kính" chèn ép.

Cũng tại toà, ở phần kiểm tra căn cước, HĐXX xác định, bị cáo Nguyễn Kim Hưng từng bị cơ quan chức năng xử lý hành chính và hình sự về nhiều hành vi. Cụ thể, ngày 7/6/1982, Hưng "kính" bị Công an quận Hoàn Kiếm xử lý liên quan đến cáo buộc "Hiếp dâm". Ngày 30/7/1984 và ngày 14/6/1986, Hưng bị Công an quận Hoàn Kiếm xử tội "Gây tổn hại sức khỏe cho người khác". Ngày 14/11/1990, Hưng bị Công an quận Hoàn Kiếm xử lý hành chính về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Ngày 18/6/1996, Hưng "kính" bị Công an Hà Nội xử lý hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông; ngày 13/10/1996 bị Công an Hoàn Kiếm xử lý hành vi cưỡng đoạt tài sản... Mặc dù có 5 tiền án nhưng ngày 5/11/2013, Nguyễn Kim Hưng vẫn được Ban Quản lý chợ Long Biên phân công làm tổ trưởng tổ dịch vụ bốc dỡ hàng hóa số 2.

Thanh Sơn

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật