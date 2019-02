Vướng lao lý vì giúp kẻ sát hại đồng nghiệp chạy trốn

Bị cáo Huy và Đức tại tòa

Cuối tuần qua, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lê Văn Huy ra xét xử về tội “Giết người” và hai bị cáo khác là Lê Văn Phúc (SN 1990) và Nguyễn Công Đức (SN 1993, đều ở TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) về tội “Che giấu tội phạm”.

Sát hại nam đồng nghiệp vì mâu thuẫn

Theo cáo trạng, Lê Văn Huy và anh Nguyễn Thanh Tùng (SN 1992, ở Đống Đa, Hà Nội) đều là nhân viên làm việc tại cửa hàng cầm đồ Đại Tường (ở Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội). Tối 23/11/2017, Huy, anh Tùng và nhiều nhân viên của cửa hàng cầm đồ Đại Tường rủ nhau đến ăn uống tại một quán bia ở phố Đội Cấn. Quá trình ăn uống, do nảy sinh mâu thuẫn và cãi vã với Huy, anh Tùng bỏ về chỗ làm việc trước.

Ít phút sau, Huy về cửa hàng tiếp tục to tiếng với anh Tùng và một nhân viên khác. Sau đó, Huy đấm vào ngực anh Tùng và đá nam đồng nghiệp khác. Thấy thế, những nhân viên khác vội can ngăn, đẩy anh Tùng ra ngoài.

Do bực tức vì bị đánh, anh Tùng cầm điếu cày bằng tre đứng ngoài quán nước đầu ngõ chửi bới, thách thức Huy đánh nhau. Bị thách thức, Huy liền lên gác xép của cửa hàng cầm đồ lấy dao xông ra đánh nhau với anh Tùng. Anh Tùng bị Huy cầm dao truy sát dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, Huy vứt hung khí lại hiện trường rồi nhờ thanh niên tên Tùng “Thanh Trì” (nhân viên cửa hàng cầm đồ nhưng không rõ nhân thân, lai lịch) chở đi trốn. Trên đường đi, Huy điện thoại cho Nguyễn Công Đức hỏi đang ở đâu rồi đến chỗ Đức tại một khách sạn trên phố Nguyễn Hoàng Tôn (Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm).

Chạy trốn theo “chỉ đạo” của đàn anh

Gặp nhau, Đức thấy tay Huy chảy máu nên hỏi lý do. Huy nói mình vừa đánh nhau vì bị xúc phạm và cho biết mọi người đã đưa đối thủ đi viện rồi. Lê Văn Phúc đi từ trên sảnh khách sạn xuống nghe nói vậy liền trách Huy suốt ngày va chạm, đánh nhau. Sau đó, Huy được đàn anh đưa vào bệnh viện điều trị vết thương trên tay.

Phúc gọi điện thoại cho Chu Việt Long (SN 1980, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) nhờ tìm hiểu về tình hình vụ đánh nhau của Huy rồi đưa Huy về nhà riêng của mình ở huyện Gia Bình (Bắc Ninh).

Trên đường đi, Đức nhận được điện thoại của người lạ cho biết anh Tùng đã tử vong. Nghe vậy, Đức bảo Huy vứt sim điện thoại đang dùng đi để tránh sự phát hiện của Công an và nhờ người mua hộ điện thoại, sim mới để đưa người bỏ trốn sử dụng. Sau đó, Đức đưa Huy về chân cầu Thanh Trì (Hà Nội) theo “chỉ đạo” của Phúc để trốn xuống tàu cát trên sông Hồng.

Rạng sáng 24/11/2017, Phúc điện thoại cho Huy hỏi thăm tình hình. Được Huy cho biết trên tàu cát một mình, không an toàn, Phúc đã bảo đàn em liên lạc với người của mình trên Thái Nguyên rồi lên đó trốn. Tuy nhiên, Huy không liên lạc mà trốn đi lang thang. Hôm sau, anh ta bắt xe khách xuống Móng Cái (Quảng Ninh) lẩn trốn vì thấy ở Thái Nguyên không an toàn. Đến ngày 27/11/2017 thì cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Công Đức. Hai ngày sau, Lê Văn Phúc cũng bị bắt. Cùng ngày, Đức ra Công an quận Ba Đình đầu thú.

Với hành vi trên, Huy bị truy tố, đưa ra xét xử về tội “Giết người” còn Đức, Phúc bị truy tố, xét xử về tội “Che giấu tội phạm”. Ngày 22/2, TAND TP Hà Nội đưa vụ án trên ra xét xử. Tuy nhiên, sau khi khai mạc phiên tòa, do thấy vắng mặt bị cáo Phúc (không lý do) và vắng mặt đại diện bị hại nên HĐXX đã phải hoãn phiên xử.

