Vụ thuê giang hồ giết bạn trai của con: Chỉ đánh dằn mặt 'không may' chết người?

Ngày 13/5, Công an TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ các đối tượng gồm: Trịnh Thị Huy (39 tuổi), Lữ Thanh Phong (40 tuổi), Đặng Văn Nhanh (29 tuổi), Thạch Hoàng Việt (24 tuổi), Huỳnh Ngọc Nhân (34 tuổi), Phạm Cường (29 tuổi) và Huỳnh Quốc Việt (30 tuổi), tất cả đều tạm trú tại Bình Dương để điều tra liên quan đến vụ án giết người khiến anh Trần Trương Hiếu Lĩnh (24 tuổi) tử vong.

Trong số những người bị bắt, công an xác định Trịnh Thị Huy là người chủ mưu trong vụ đánh người tử vong. Tại cơ quan công an, Huy khai rằng đã bỏ tiền thuê người đánh dằn mặt Lĩnh để ngăn cản cuộc tình với con gái Huy. Tuy nhiên, do nhóm người được thuê đã đánh quá tay nên nạn nhân tử vong ngoài ý muốn.

Trịnh Thị Huy cho rằng chỉ thuê người đánh dằn mặt bạn trai của con gái nhưng không may dẫn đến tử vong

Theo lời Huy, con gái Thị sống như vợ chồng với bạn trai là anh Trần Trương Hiếu Lĩnh ở phòng trọ tại KP.Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, TX.Thuận An, Bình Dương. Biết chuyện con gái quan hệ tình cảm và sống chung với nam thanh niên lạ nên Huy liên tục đưa ra nhiều biện pháp để ngăn cản. Tuy nhiên, con gái Huy vẫn tiếp tục sống cùng người tình.

Huy sau đó nghĩ ra cách thuê người đến hù dọa bạn trai của con gái, bởi theo Huy chỉ có cách đó mới hi vọng chấm dứt được cuộc tình của con gái. Sau đó, Huy thuê nhóm nghi can trên đi đánh dằn mặt bạn trai của con gái mình với giá 5 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo hợp đồng, Huy đưa trước 2,5 triệu đồng cho nhóm trên rồi chỉ phòng trọ của anh Lĩnh. Tối ngày 6/5, sau khi đã nhận dạng được người cần đánh theo “hợp đồng”, nhóm người được thuê xông vào phòng đánh anh Lĩnh khiến nạn nhân tử vong.

“Tôi hết cách nên chỉ nhờ nhóm thanh niên đến để dọa Lĩnh nhằm ngăn cản cuộc tình của con gái. Tôi không nghĩ chuyện lại xảy ra như thế. Lĩnh tử vong là chuyện ngoài suy nghĩ của tôi”, Huy khai với công an.

Theo Tiền Phong

