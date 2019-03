Vụ thầy cúng truy sát cả nhà thầy bói: Thầy cúng đã tử vong

Đại diện bệnh viện này cho biết, sáng 4/3, Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định tiếp nhận bệnh nhân Trịnh Viết Ba (52 tuổi, nghi phạm dùngdao truy sát nhà hàng xóm ở phường Ngô Quyền, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định, vào rạng sáng 4/3 gây rúng động dư luận địa phương).

"Ông Ba có 1 vết cứa ở cổ rất nặng nên đã được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) để điều trị và được hội chẩn, chạy chữa. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên ông Ba đã tử vong sáng 5/3”- ông Cường thông tin.

Nghi can Trịnh Viết Ba được cấp cứu tại bệnh viện

Cũng theo ông Cường, 2 nạn nhân sống sót trong vụ truy sát là ông Bùi Sỹ Được và anh Bùi Sỹ Thắng (con trai ông Được) cũng đang được điều trị tích cực tại Khoa Ngoại thần kinh của bệnh viện.

“Sức khoẻ của ông Được và anh Thắng đã khá tốt và đang dần bình phục”, ông Cường chia sẻ.

Nạn nhân Bùi Sỹ Được đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó, khoảng 4 giờ sáng 4/3, Trịnh Viết Ba (52 tuổi, tạm trú tại 8B/25 Hoàng Hoa Thám, phường Ngô Quyền) cầm dao sang gọi cửa nhà ông Bùi Sỹ Được (79 tuổi, nhà 9B/25 Hoàng Hoa Thám).

Nghe tiếng hàng xóm gọi, vợ ông Được ra mở cửa thì bị Ba đâm chết tại chỗ. Sau đó, Ba tiếp tục đâm ông Được bị thương ở đầu, mặt. Người này đâm con trai ông Được là Bùi Sỹ Thắng bị thương và tiếp tục lên gác đâm chị Phạm Thị Dung (vợ anh Thắng) tử vong trên giường, ngay cạnh đứa con tám ngày tuổi đang ngủ. Sau khi đâm bốn người, Trịnh Viết Ba về nhà đóng chặt cửa.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Nam Định do Đại tá Phạm Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đã trực tiếp xuống chỉ đạo, tổ chức phong tỏa hiện trường, đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu tại BV đa khoa tỉnh Nam Định. Công an đồng thời phá cửa bắt giữ Ba. Thời điểm này, nghi phạm đang nằm trên vũng máu với vết thương trên người.

Bước đầu công an xác định nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng là do mâu thuẫn giữa Ba và gia đình nạn nhân Được. Ba cho rằng ông Được “yểm bùa” cản trở việc làm ăn.

