Vụ thai phụ bị tra tấn như thời trung cổ: Vì sao anh trai biết mà không cứu?

Liên quan đến vụ việc thai phụ bị “bắt cóc”, tra tấn dã man đến sẩy thai,Theo Tổ Quốc, thời điểm sau khi xảy ra vụ việc, bà Trần Thị Sương (56 tuổi, là mẹ của Dũng, Huyền, ngụ huyện Bình Chánh) có tìm gặp Y. và đưa 5 triệu đồng tiền viện phí. Một vài ngày sau, bà Sương tiếp tục tới đưa cho Y. 40 triệu đồng và nói viết giấy bãi nại.

Trước những hành động của bà Sương cùng nhóm người tra tấn con gái, ông Hồ Văn Hà (47 tuổi) bức xúc chia sẻ: "Con gái tôi có làm chuyện gì có lỗi với người ta đâu mà lại xảy ra vụ tra tấn dã man tới như vậy… Họ đánh con gái tôi dẫn tới thai nhi tử vong mà nói đưa 40 triệu đồng để bãi nại. Tôi mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra bắt giữ nhóm đối tượng để đòi lại công bằng cho con gái tôi và đứa cháu 6 tháng tuổi vừa chết."

Trao đổi với PV Trí Thức Trẻ, H.V.L (21 tuổi), anh trai của nạn nhân H.N.Y cho biết, chiều 17/4 đã đến bệnh viện Nguyễn Tri Phương để thăm em gái. "Em gái tôi chẳng nói gì, cũng chẳng trách móc tôi. Tôi có xin lỗi vì từ chuyện nợ tiền của tôi mà em gái tôi ra nông nỗi thê thảm như vậy... Tôi rất bức xúc khi nhìn thấy tình cảnh mà em tôi đang phải chịu đựng như bây giờ.

Giờ thì không thể giải quyết việc này bằng tay chân nữa rồi, nên tôi sẽ dò tìm tung tích của Dũng và Huyền, giúp công an tìm ra họ sớm nhất, để anh em họ bị bắt, rồi bồi thường thuốc men cho em gái tôi", L nói.

L cho biết, khoảng ngày 12/3, L có mượn của Nguyễn Minh Dũng (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh) 1,5 triệu đồng.

L. cho biết, khi mượn tiền không viết giấy nợ, cũng không yêu cầu trả lãi và có hẹn sau khi đi làm ở Phú Yên về sẽ trả: "Tôi đã nhiều lần liên hệ anh Dũng để trả tiền, mặc dù vậy anh Dũng không đồng ý. Thậm chí tôi còn nhờ bạn bè đem tiền đến trả nhưng anh Dũng không chịu nhận mà bắt buộc tôi phải đem trả trực tiếp mới chịu. Tôi cũng lo lắng nên không gặp trực tiếp".

L. thuật lại, qua lời của bạn bè thì L. được khuyên không nên đến vì đây là cách mà Dũng và Huyền "dụ" L. đến để "xử". Ngoài ra bạn của L. còn cho biết nếu “dụ” được L. đến gặp Dũng thì sẽ được chi 3 triệu đồng.

Mặc dù biết em gái mình đang bị giam giữ, gặp nguy hiểm qua video trên Zalo do Huyền quay lại nhưng L. đã không tìm cách giải cứu em gái vì cho rằng: “Tôi cũng định rủ anh em, định lên giải cứu cho em tôi. Nhưng nghĩ lại tôi đang dính "phốt" (như lời L kể đây là một vụ mà L đánh người - PV) nên thôi ý định. Vả lại, vì tính tôi nóng nảy, sợ khi gặp anh Dũng để làm rõ mọi việc sẽ xô xát ẩu đả này nọ, sẽ khiến người đi tù, người bị thương tích, nên tôi không lên giải cứu em gái được".

Theo lời L., L. có kể với một công an khu vực và được khuyên trình báo công an, "Nhưng tôi nghĩ rằng anh Dũng đã "lo" công an ở đó nên tôi không báo. Tôi cũng không dám kể sự việc với ba tôi vì ba tôi đã có tuổi, biết chuyện sẽ lo lắng", L kể.

Được biết, theo lời ông Hồ Văn Hà (48 tuổi, ngụ Q.11, TP.HCM), cha của nạn nhân cho hay, gia đình có 2 người con (1 trai, 1 gái). Y. nghỉ học từ lớp 7 và ở nhà phụ gia đình. Sau đó, Y. quen biết với một thanh niên và có thai. Từ lúc đó, Y. chuyển xuống Long An ở và rất ít về nhà.

Hiện tại, công an đang tạm giữ Trần Nhật Khang (tên thường gọi Gấu, SN 2000, ngụ Bình Chánh) và Trần Thị Sương (SN 1963, là mẹ ruột của Dũng). Theo VTC, tại cơ quan công an, Khang khai nhận sử dụng ma túy trước khi đánh đập H.N.Y. (18 tuổi, ngụ tỉnh Long An, ngụ quận 11) đến sẩy thai theo chỉ đạo từ Dũng và Huyền.

Tại trụ sở công an, Khang thừa nhận cùng Dũng và Huyền thực hiện hành vi phạm tội trên rồi cùng Sương mang xác thai nhi bỏ tại một con hẻm ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

Khám nghiệm hiện trường tại nhà Dũng, công an thu giữ 16 gói ni lông chứa tinh thể rắn (nghi vấn là ma túy đá), một gói ni lông chứa lá cây khô (nghi vấn là cỏ Mỹ), 3 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, 45 viên pháo dạng tròn, 10 xe gắn máy các loại, 2 cân tiểu li.

Công an còn thu giữ 2 viên đạn chì, một bình gas mini có gắn đầu khò, 3 dao tự chế, 2 súng tự chế, một khúc gỗ dài 60cm, một lưỡi dao rọc giấy dài 8cm, một đoạn dây xích có gắn ổ khóa, một đoạn cây tầm vông đầu gắn bàn chải dài 100cm, một cuộn băng keo, một dây nịt, một dây dù dài 173cm, một đoạn kim loại màu đen dài 45cm, một còng số tám, một miếng vải thun đen.

