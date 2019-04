Vụ nguyên đội phó QLTT tử vong khi bị tạm giam: Gia đình bức xúc trước những dấu hiệu bất thường

Sáng 23/4, trao đổi với phóng viên, Trung tá Đinh Ngọc Dung – Giám thị trại tạm giam Nghi Kim (thuộc Công an Nghệ An) cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến cái chết của ông Nguyễn Văn Quang (51 tuổi, nguyên Đội phó Đội QLTT số 8, Cục QLTT Nghệ An) tử vong sau 3 tháng bị tạm giam là do viêm màng não mủ. Hiện Viện Pháp y Quốc gia (Hà Nội) đã lấy nhiều mẫu phẩm để có kết luận cuối cùng.

Trung tá Dung cho biết thêm, về thắc mắc của người nhà ông Dung về việc phát hiện xương sường số 5 bị gãy thì chúng tôi đang chờ kết luận giám định cụ thể từ Viện Pháp y Quốc gia. Nhưng qua trao đổi với cán bộ pháp y tôi nắm được thì quá trình cấp cứu dẫn đến việc đó.

Thi thể của ông Quang đang quàn tại nhà tang lễ của bệnh viện.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hạnh (em trai ông Quang) cho biết, Viện Pháp y Quốc gia (Hà Nội) đã khám nghiệm tử thi ông Quang, phát hiện ông Quang bị gãy xương sườn số 5, lách và tim to, có dịch ở màng não. “Cái chết của anh trai tôi là rất bất thường. Chúng tôi đang để thi thể anh Quang ở lại đây chờ kết luận chính thức từ cơ quan pháp y về nguyên nhân tử vong. Vì trước đó, trong lúc gia đình đến thăm nuôi ở Trại tạm giam anh trai tôi sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu gì bệnh tật, đau ốm. Tiền sử sức khỏe của anh trước đây cũng không có bệnh tật gì. Đùng một cái gần 2h sáng ngày 22/4, chúng tôi nhận được tin anh phải nhập viện và tử vong sau 6 giờ cấp cứu” – ông Hạnh nói.

Cũng theo ông Hạnh, việc cán bộ công an thông tin “quá trình cấp cứu dẫn đến việc gãy xương sườn số 5” là không thể chấp nhận được.

Nói về vấn đề này, Trung tá Dung cho biết, viện pháp y đã lấy nhiều mẫu vật phẩm và sẽ có thông tin cụ thể về nội dung này. Việc ngoại lực tác động ra sao, như thế nào dẫn đến gãy xương sẽ được việc pháp y thông tin rõ đến cơ quan chức năng cũng như gia đình.

Như đã thông tin, khoảng hơn 2 giờ ngày 22/4, người nhà ông Quang nhận được điện thoại của quản giáo Trại tạm giam Nghi Kim (Công an tỉnh Nghệ An), nơi ông Quang đang bị tạm giam giữ, thông báo ông Quang đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Sau 6 giờ cấp cứu, ông Quang đã tử vong.

Trước đó, ngày 18/1, ông Quang bị Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản. Ông Quang cùng 3 người khác bị một thầy lang tố "làm luật" với ông xảy ra vào ngày 4/12/2018.

