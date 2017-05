Vụ công an xã đánh chết học sinh lớp 9: 'Chúng tôi mệt mỏi lắm rồi'

Ngày 9/5, TAND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) xét xử sơ thẩm lần 3 đối với Lê Minh Phát (nguyên công an viên xã Vạn Long) và Lê Tấn Khỏe (trú xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh) về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Nạn nhân trong vụ án là Tu Ngọc Thạch (học sinh lớp 9, trú xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh).

Liên quan đến vụ án này, Lê Ngọc Tâm (34 tuổi, nguyên công an viên xã Vạn Long) bị tuyên phạt 9 tháng tù, tội Bắt người trái pháp luật, cho hưởng án treo. Tại phiên tòa này Tâm tham dự với tư cách người làm chứng, vì bản án của Tâm đã có hiệu lực.

Lê Minh Phát (phải) và Lê Tấn Khỏe tại tòa. Ảnh: An Bình.

Tại tòa, bị cáo Phát thừa nhận đã đánh Thạch. "Bị cáo dùng tay, chân đánh nhiều lần vào mặt, đầu và người của Thạch. Mặc dù bắt, còng tay em Thạch nhưng bị cáo không báo cáo lên cấp trên, cũng không được phân công giao nhiệm vụ gì liên quan đến Thạch cả", Phát khai.

Khỏe khai khi đuổi theo Thạch, bị cáo này đã dùng vỏ chai nước khoáng ném trúng đầu nạn nhân.

Khai tại tòa, nhân chứng Tu Ngọc Thiện cho biết, khi đến trụ sở Công an xã Vạn Long thì thấy một vết thương sưng to phía sau đầu em trai mình. Theo ông Phạm Xuân Thông, Giám đốc Trung tâm giám định pháp y (Sở Y tế Khánh Hòa), nạn nhân Thạch chết do chấn thương sọ não.

"Đối với từng vết thương riêng lẻ thì nạn nhân Thạch không tử vong. Nhưng 2 viết thương cộng lại khiến nạn nhân lúc đầu chỉ bị choáng, sau một thời gian mới tử vong", ông Thông nói.

Tại tòa, các luật sư báo chữa cho bị cáo Khỏe yêu cầu VKSND huyện Vạn Ninh làm rõ, viết thương nào gây ra cái chết của Thạch.

Trả lời, đại diện VKSND huyện Vạn Ninh thừa nhận, không xác định được cụ thể vết thương nào trên đầu là của vỏ chai do Khỏe ném.

"Đây là yếu tố khách quan. Bây giờ nạn nhân đã chết nên không thể đối chứng. Nhưng rất nhiều nhân chứng nhìn thấy vỏ chai ném trùng đầu Thạch. Nếu muốn VKSND xác định cụ thể thì rất khó, không xác định được", đại diện VKSND huyện Vạn Ninh nói.

Sau phần tranh trụng, đại diện VKSND huyện Vạn Ninh trình bày quan điểm luận tội và đề nghị tuyên bị cáo Lê Minh Phát 7 đến 7 năm 6 tháng tù giam với tội danh Cố ý gây thương tích; 1 năm về tội Bắt giữ người trái pháp luật. Bị cáo Lê Tấn Khỏe 2 năm, 8 tháng 7 ngày về tội Cố ý gây thương tích, đúng với thời gian bắt tạm giam.

Nói tại phiên tòa, ông Tu Ngọc Hoài (cha nạn nhân Thạch) mong tòa xét xử đúng người đúng tội. "Phía gia đình đã mệt mỏi lắm vì phải đến tòa quá nhiều. Mỗi lần đến tòa lại nhớ đến đứa con đã bị đánh chết. Chịu không nỗi nữa rồi", ông Hoài khóc.

10h hôm nay (10/5) tòa tuyên án.

Tối 28/12/2013, tại xã Vạn Khánh (huyện Vạn Ninh) nhóm của Thạch và nhóm của Khỏe đánh nhau.

Chiều một ngày sau, Khỏe thấy Thạch đi trên đường nên đuổi theo và ném chai thủy tinh trúng đầu đối thủ. 16h cùng ngày, Thạch được bạn chở đến gặp Khỏe để hòa giải.

Đến 17h30, Phát nhận tin báo nên truy bắt và đánh Thạch. Tâm chở Phát và Thạch về phòng làm việc Công an xã Vạn Long. Tại đây Phát tiếp tục đánh nam sinh lớp 9. Tối cùng ngày, Thạch được bảo lãnh về nhà

Rạng sáng 30/12, Thạch ói mửa, ngất phải đi cấp cứu. 8h15 ngày hôm sau, nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não

Ngày 1/1/2014 vụ án được khởi tố, công an bắt tạm giam 3 bị cáo. Ngày 12/11/2014, phiên sơ thẩm tuyên Phát 6 năm 9 tháng tù về 2 tội Cố ý gây thương tích, Bắt người trái pháp luật; Khỏe 3 năm tù tội Cố ý gây thương tích.

Ngày 23/3/2015, phiên phúc thẩm lần 1, tòa tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Ngày 21/3/2016, phiên sơ thẩm lần 2, HĐXX tuyên Phát 8 năm 6 tháng tù về 2 tội như trên; Tâm 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Khỏe 3 năm tù.

Ngày 26/7/2016, phiên phúc thẩm lần 2 tuyên hủy án sơ thẩm tội cố ý gây thương tích đối với Lê Minh Phát và Lê Tấn Khỏe vì còn nhiều mâu thuẫn, không thể làm rõ tại phiên tòa.

TAND huyện Vạn Ninh nơi xét xử vụ án. Ảnh: Google Maps.

