Vụ chủ nhà vướng vòng lao lý vì chém kẻ trộm vịt: Cần xem xét lại việc truy tố

Mới đây, TAND quận 12, TP.HCM đã tiếp nhận lại hồ sơ vụ ông Phan Văn Sáu (56 tuổi, ngụ quận 12) bị truy tố tội Cố ý gây thương tích sau khi yêu cầu điều tra bổ sung vụ án. Hiện tòa vẫn chưa lên lịch xét xử vụ án.

Theo hồ sơ vụ việc, 3h ngày 11/7/2017, bốn thanh niên gồm: Nguyễn Phan Thái Dương (23 tuổi), Phan Trọng Chinh (22 tuổi), Nguyễn Quang Trường (22 tuổi) và Vũ Văn Trường (19 tuổi) rủ nhau đi ăn. Trên đường, cả nhóm đi ngang qua nhà ông Sáu tại phường Thới An, quận 12. Thấy nhà ông Sáu có chuồng nuôi vịt nên bốn thanh niên bàn nhau bắt trộm vịt mang về làm mồi nhậu.

Nghe tiếng vịt kêu, nghi có trộm, ông Sáu cầm dao đi ra chuồng vịt thì thấy bốn người đang bắt vịt mang ra ngoài. Thấy chủ nhà, Chinh, Quang Trường và Văn Trường bỏ chạy. Ông Sáu cầm dao rượt theo nhưng không kịp. Còn Dương đang xách hai con vịt tính bỏ chạy, ông Sáu nhanh trí ngăn cản. Dương chạy đến, đạp vào người ông. Ông cầm dao quơ vài lần nhưng không trúng người Dương.

Sau đó, Dương cầm hai con vịt đánh lại ông Sáu. Lúc này, ông Sáu dùng dao chém về phía mặt bên phải rồi tiếp tục chém trúng ngực, mặt và tay trái của Dương. Ba tên trộm kia thấy đồng bọn bị thương liền chạy lại giải cứu. Ông Sáu tri hô, người dân xung quanh tóm gọn băng trộm vịt và đưa Dương vào bệnh viện.

Ông Phan Văn Sáu, người bị truy tố tội Cố ý gây thương tích vì đã chống trả những người trộm vịt.

Theo kết luận giám định, Dương chịu tỷ lệ thương tật 24%. Bị hại yêu cầu được bồi thường 150 triệu đồng. Từ đó, cơ quan điều tra kết luận hành vi ông Sáu gây ra xâm hại sức khỏe người khác bằng hung khí nên cần xử nghiêm. Tuy nhiên, người bị hại có hành động xâm phạm tài sản ông Sáu sở hữu. Hơn nữa, khi chủ nhà phát giác, bị hại chống cự, không chịu để lại tài sản. Đây là nguyên nhân dẫn đến sự cố ông Sáu chém trọng thương một người. Cơ quan chức năng truy tố ông Sáu về tội Cố ý gây thương tích.

Đồng thời, Công an quận 12 nhận định bốn thanh niên có hành vi trộm cắp tài sản. Song giá trị tài sản chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo kết quả của hội đồng định giá tài sản tố tụng hình sự quận 12, tám con vịt là tang vật trong vụ trộm có giá trị hơn 1,4 triệu đồng. Vì vậy, công an xử phạt vi phạm hành chính và thông báo về địa phương quản lý, giáo dục.

Nhận định về vấn đề trên, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho rằng, việc cơ quan điều tra khởi tố chủ nhà về tội cố ý gây thương tích chưa có căn cứ pháp luật, chưa đúng với bản chất phạm tội của người chủ đã gây ra cho đối tượng.

Theo luật sư Thơm, hành vi của các đối tượng trộm cắp tài sản nói trên là hành vi trái pháp luật, chiếm đoạt tài sản của người khác. Hành vi này có dấu hiệu của tội trộm cắp tài sản, tuy nhiên số tiền chưa đủ 2 triệu trở lên, do đó không đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Việc ông Sáu bức xúc trước việc các đối tượng trộm cắp tài sản, để ngăn chặn việc chiếm đoạt tài sản và bắt giữ các đối tượng, ông Sáu đã dùng dao chém đối tượng Dương gây thương tích 24%. Hành vi này của ông Sáu vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội.

Hành vi này có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội được quy định tại điều 136 BLHS 2015. Do vậy, để căn cứ xử lý hình sự ông Sáu thì thương tích của đối tượng phải là từ 31% trở lên.

Do vậy, việc cơ quan điều tra Công an quận 12 khẳng định có đủ căn cứ xác định ông Sáu phạm tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 BLHS 2015. Tiếp đó, VKS cùng cấp đã truy tố ông Sáu ra tòa là chưa có căn cứ pháp luật, chưa đúng với bản chất phạm tội của người chủ đã gây ra cho đối tượng.

“Có việc đột nhập trộm cắp thì mới gây ra bức xúc. Trách nhiệm của người dân là tham gia đấu tranh, bảo vệ tài sản của mình. Luật pháp quy định cho phép bắt giữ những người có hành vi phạm tội quả tang. Việc bắt giữ vượt quá mức cần thiết, mà xâm phạm đến sức khỏe của đối tượng, thì trường hợp này phải khởi tố theo điều 136 BLHS 2015…”, luật sư Thơm nói.

Điều 136. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội 1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: a) Đối với 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên. 3. Phạm tội dẫn đến chết người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.

