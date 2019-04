Vụ cháu bé 11 tuổi bị dâm ô: Đối tượng khai gì tại cơ quan Công an?

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đình Phúc khai nhận, ngày 4-4, Phúc ngồi uống bia một mình tại khu vực Đầm Hồng (cách nhà Phúc khoảng 200m) rồi điều khiển xe máy Honda Scoopy màu đỏ trắng, không đeo BKS đi đổ xăng ở khu vực đường Láng. Sau khi đổ xăng, Phúc đi xe máy về khu vực gần trường THCS Nguyễn Trãi trên phố Khương Trung để tìm cửa hàng sửa xe máy do xe của Phúc bị hỏng bộ phận hụt bánh trước. Do không tìm được, Phúc quay xe máy về.

Đối tượng Nguyễn Đình Phúc tại cơ quan Công an.

Khi đi đến đầu ngõ 132 Khương Trung, Phúc nhìn thấy 2 bé gái là cháu P.L.C (SN 2008) và cháu P.L.Đ (SN 2014) – là hai chị em ruột, đều trú tại Khương Trung đang đi mua vở về nhà. Lúc này, Phúc nảy sinh ý định động chạm vào người 2 cháu bé để thỏa mãn ham muốn tình dục. Để thực hiện hành vi, Phúc liền đi xe máy vào trong ngõ 132 khoảng 100m và dừng xe ở đầu ngách 45/132 rồi đợi 2 cháu bé đi đến.

Thấy 2 cháu bé đi đến đầu ngách 45, Phúc giả vờ nói với 2 cháu: “Cháu gọi giúp cô Nga bạn của chú với”, rồi Phúc dắt xe máy đưa 2 cháu cùng đi vào ngách 45. Khi vào sâu trong ngách khoảng 15m thấy vắng người và ánh đèn yếu nên Phúc dựng xe máy sát tường rồi dùng tay phải sờ vào bên ngoài áo phần bụng của cháu L.C và ép cháu này vào sát tường bên trái 1 ngôi nhà trong ngách. Sau đó, Phúc tiếp tục dùng tay phải di chuyển xuống dưới sờ mó... Lúc này, L.C kêu lên và gạt tay Phúc ra rồi khóc.

Lo sợ bị người dân phát hiện, Phúc lên xe máy đi sâu vào ngách 45 thông sang ngõ 162 Khương Trung để về nhà. Đến ngày 8-4, khi báo chí, mạng xã hội đưa tin về vụ việc, kèm theo clip và hình ảnh… nên Phúc đã mang xe máy Honda Scoopy đến gửi ở nhà em họ ở quận Hà Đông để tránh bị phát hiện phương tiện gây án.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình cháu L.C đã làm đơn trình báo đến Công an quận Thanh Xuân. Ngay sau đó, Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc, đồng thời ra quyết định tạm giữ đối tượng Nguyễn Đình Phúc.

Theo CAND Online

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật