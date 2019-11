Vì sao tạm hoãn phiên tòa xét xử băng nhóm tín dụng đen xuyên quốc gia cực khủng?

TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Đức Thành (SN 1988) ngụ phường Cầu Kho, quận 1, TP HCM chủ mưu, cầm đầu và đồng phạm với các tội danh "Cố ý gây thương tích", "Bắt giữ người trái pháp luật", "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Đây là "băng tín dụng đen" cực khủng có quy mô lớn nhất nước được Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Công an triệt phá thành công vào tháng 11/2018.

7 đối tượng cầm đầu trong băng nhóm tín dụng đen Nam Long

Tuy nhiên, ngay trong ngày đầu tiên diễn ra phiên xét xử, phiên tòa đã phải hoãn do những người có liên quan được triệu tập có mặt tại tòa rất ít. Cụ thể, trong số 89 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập tới tòa, chỉ duy nhất có 1 người có mặt, còn 88 người không tới. Theo thông báo của TAND tỉnh Thanh Hóa, phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 17/12 đến ngày 20/12/2019.

Trước đó, sáng 29/11/2018, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức buổi họp báo công bố kết quả điều tra, triệt phá tổ chức "tín dụng đen" hoạt động tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Sau 4 tháng tổ chức điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích, giữ người trái pháp luật, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; khởi tố 9 bị can trong tổ chức tội phạm trên do Nguyễn Đức Thành là đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Nguyễn Đức Thành và các bị cáo tại phiên tòa

Kết quả điều tra cho thấy Công ty tài chính Nam Long không có đăng ký kinh doanh, chuyên thực hiện giao dịch cho vay với mức lãi suất "cắt cổ" lên tới hơn 1.000%/năm. Thống kê 23/70 tài khoản ngân hàng Công ty Nam Long có số tiền giao dịch lên tới trên 500 tỷ đồng với hơn 200 khách hàng vay lãi nặng tại 63 tỉnh, thành. Khi các con nợ chậm trả, các đối tượng sẵn sàng hành hung, đe dọa và cưỡng đoạt tài sản có giá trị gấp nhiều lần số tiền vay nợ.

Nhóm này đã tham gia bắt anh Nguyễn Văn Minh (SN 1999) ngụ xã Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, là nhân viên của công ty bỏ trốn, sau đó đánh đập hành hạ anh Minh đến chết với kiểu tra tấn như thời trung cổ. Chúng bắt anh Minh chọn ăn 1 bát cơm hoặc chọn ăn 1 bát chất thải bẩn của người.

