Vì sao nghi phạm sát hại con gái 8 tuổi rồi phi tang xác vẫn được tại ngoại?

Theo VnExpress, chiều 20/3, đại tá Trần Mưu (Thủ tưởng cơ quan cảnh sát điều tra, Phó giám đốc Công an Đà Nẵng) cho biết do chưa tìm thấy thi thể nạn nhân, Viện kiểm sát chưa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can với nghi can Bùi Văn Hời (34 tuổi), huỷ bỏ biện pháp tạm giữ. Bị cáo Hời được tại ngoại.

Trước đó, Hời bị tạm giam do bị cáo buộc đã sát hại con gái 8 tuổi và ném thi thể xuống sông Hàn vào tháng 2/2019.

Đối tượng Phạm Văn Hời được tại ngoại nhưng vẫn chịu sự giám sát của công an địa phương

Theo nhận định từ phía cơ quan chức năng, vụ án sát hại con gái ném thi thể xuống sông mà Hời là nghi phạm được dư luận rất quan tâm do tính chất dã man, phi nhân tính. Tuy nhiên, mấu chốt vụ việc là hiện vẫn chưa tìm thấy thi thể cháu bé.

Theo đại tá Mưu, nghi phạm Hời dù được trả tự do nhưng Hời vẫn đang chịu sự giám sát của công an địa phương. Công an thành phố sẽ báo cáo Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng để xin ý kiến chỉ đạo tiếp theo.

Trước đó, Công an thành phố vẫn đang cho lực lượng phối hợp với Bộ đội biên phòng, thuê 20 thợ lặn dàn làm việc ở khu vực cửa sông với quyết tâm tìm bằng được thi thể nạn nhân.

Người thân mong sớm tìm được thi thể của cháu bé xấu số

Theo điều tra, khoảng tháng 3/2018, sau khi hoàn thành thủ tục li dị với vợ là chị Lê Thị H. (SN 1991), Hời đưa con gái là Bùi Thị Uyển Nhi (SN 2011), vào Đà Nẵng sinh sống và gửi tại chùa.

Đến tháng 1/2019, Hời đón con về cùng sống với người yêu có quốc tịch Hàn Quốc ở khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Cũng trong thời gian này, do vợ cũ thường xuyên gọi điện cho Hời tỏ thái độ ghen tuông và phản ánh việc sinh hoạt hằng ngày giữa con gái và Hời nên người tình của Hời bỏ về Hàn Quốc.

Chiều 1/2, bực tức vì Ngân quấy khóc và uống sữa vung vãi trên giường ngủ, Hời đã bóp cổ con gái cho đến chết. Sau khi gây án, Hời tiếp tục sống tại khách sạn suốt 2 ngày.

Đến ngày 3/2, Hời vào chợ Mai (quận Sơn Trà) mua 1 bao tải lớn về bỏ thi thể nạn nhân vào trong. Trưa cùng ngày, anh ta đưa đến cầu Thuận Phước phi tang. Tuy nhiên, thấy đông người nên Hời chở thi thể về lại.

Đến 0h ngày 4/2 (30 Tết), Hời chở xác con gái trở lại khu vực cầu Thuận Phước và bỏ thêm 2 cục đá khoảng 10 kg vào bên trong rồi ném xuống sông Hàn, sau đó về khách sạn ở đến ngày 8/2.

Ngày 25/2, Công an TP Đà Nẵng xác nhận, đã bắt giữ nghi phạm Bùi Văn để điều tra hành vi giết người.

M.H (th)

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật