Uẩn khúc trong vụ người phụ nữ bị tạt axit 5 năm không tìm ra hung thủ

Tháng 9/2013, chị Vũ Thị Loan (ngụ phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM) bất ngờ bị tạt axit. Vụ án sau đó bị tạm đình chỉ do hết thời hạn điều tra nhưng không tìm được kẻ gây án.

Những năm qua, chị Loan đều đặn gửi đơn khiếu nại, cầu cứu tới các cơ quan chức năng với hy vọng vụ án oan được lật lại. Thế nhưng, đến nay đã hơn 5 năm, vụ án của người phụ nữ này dường như rơi vào lặng thinh.

Cuối tháng 5, Zing.vn đến Công an quận Tân Bình để hỏi về vụ án. Tuy nhiên, cơ quan này từ chối trả lời, hẹn sẽ liên hệ lại sau.

Chị Loan bị tạt axit khi đang vá xe ngay góc Ấp Bắc - Trường Chinh (quận Tân Bình). Ảnh: Hoàng Việt.

Bị tạt axit khi đang vá xe

Vào khoảng 21h ngày 21/9/2013, anh Phạm Duy Đại (lúc đó 32 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) chở bạn gái Lê Thị Thùy Trang (lúc đó 21 tuổi, ngụ quận Tân Bình) đến tiệm sửa xe của vợ chồng chị Loan ngay ngã ba Ấp Bắc - Trường Chinh để kiểm tra ruột bánh xe.

Khi chị Loan đang ngồi quay lưng lại cùng với anh Đại thì bất ngờ có 2 thanh niên cùng chạy một xe máy (không rõ lai lịch và đặc điểm phương tiện), hướng từ đường Ấp Bắc ra đường Trường Chinh, tạt axit vào cả 2 người.

Vụ việc khiến chị Loan và anh Đại bị phỏng, phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Hai thanh niên kia gây án xong liền tẩu thoát về hướng Bà Quẹo.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Công an quận Tân Bình kết hợp với Công an phường 13 rà soát hiện trường và khu vực xung quanh, tìm camera ghi lại hình ảnh của hai kẻ gây án, nhưng không xác định được nghi can.

Do vết thương nặng, chị Loan phải nằm viện điều trị kéo dài. Đến tháng 11/2013 chị xuất viện, sau đó tiếp tục điều trị ngoại trú. Tháng 4/2014, chị phải nhập viện lại để theo dõi.

Hơn 5 năm vụ án của chị Loan rơi vào im lặng. Ảnh: Hoàng Việt.

Lúc này cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình mới tiến hành trưng cầu Trung tâm Pháp y, Sở Y tế TP.HCM, giám định thương tích của chị Loan và anh Đại. Kết luận xác định chị Loan bị thương tích 63%, tỷ lệ thương tổn của anh Đại là 19%.

Không xác định được kẻ gây án?

Công an đã tiến hành lấy lời khai của anh Đại; tuy nhiên, người này cho biết không có mâu thuẫn với ai, không nghi ngờ ai, cũng không có tình cảm với ai ngoài chị Trang (người đi cùng xe hôm đó). Do đó anh cho rằng mình bị tạt axit nhầm.

Cơ quan điều tra cũng mời vợ chồng bà Lê Thị Tiến - người chị Loan nghi ngờ.

Trước đó 1 tuần, trong lúc chị Loan phụ trông xe cho người chú ở đối diện Chi cục Thuế quận Tân Bình, do tiệm của chị đông khách hơn nên bà Tiến (trông xe ở bãi cạnh đó) có buông lời hăm dọa: “Mày coi chừng tao tạt axit”.

Tuy nhiên, làm việc với cơ quan điều tra, vợ chồng bà Tiến thừa nhận giữa bà và chị Loan có mâu thuẫn nhưng bà này không biết, cũng không thuê người tạt axit.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 30/6/2014, Công an quận Tân Bình ra quyết định khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích. Ngày 29/10/2014, công an đề nghị VKS quận Tân Bình gia hạn điều tra do tính chất nghiêm trọng của vụ án.

Tuy nhiên, quá trình điều tra không có cơ sở xác định anh Đại có mối quan hệ tình cảm phức tạp dẫn đến ghen tuông và bị tạt axit; chưa có chứng cứ khẳng định bà Tiến thuê người tạt axit chị Loan. Ngoài ra, 2 đối tượng đi xe máy cũng không xác định được.

Những vết sẹo do axit để lại mãi không bao giờ liền. Ảnh: Hoàng Việt.

Do đó, ngày 27/2/2015, Công an quận Tân Bình ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án do "hết thời hạn điều tra nhưng chưa xác định được những đối tượng tạt axit". Quyết định này được VKS phê chuẩn ngày 3/3/2015.

Trong văn bản trả lời đơn khiếu nại của chị Loan, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình cho biết: "Trong thời gian tạm đình chỉ điều tra vụ án, khi phát hiện những tình tiết xác định đối tượng gây án, cơ quan này sẽ phục hồi điều tra, thu thập chứng cứ, xử lý đối tượng theo luật định".

Miệt mài kêu oan

Hơn 5 năm qua, vợ chồng chị Loan đều đặn gửi đơn khiếu nại đến Công an và VKS quận Tân Bình. Chị cho rằng cơ quan chức năng thiếu trách nhiệm trong đấu tranh với các đối tượng có biểu hiện nghi ngờ. Đồng thời, nạn nhân cho biết quyết định tạm đình chỉ điều tra gửi cho chị chậm trễ dẫn đến việc hết thời hạn khiếu nại.

“Có những vụ án manh mối mong manh nhưng vẫn tìm ra thủ phạm. Ít nhất vụ của vợ tôi cũng có đầu mối là lời hăm dọa sẽ tạt axit kia và đôi nam nữ đi xe biển số xanh hôm đó. Nhưng tại sao không điều tra ra?”, anh Tân, chồng chị Loan, nói với giọng phẫn uất.

Hơn 5 năm chờ đợi là từng ấy thời gian hy vọng tìm ra thủ phạm dần lụi tàn. Thế nhưng trong thâm tâm đôi vợ chồng này, họ vẫn mong một lần vụ án được phục hồi điều tra.

Chị Loan cầm tấm ảnh trước khi chị bị tạt axit. Ảnh: Hoàng Việt.

Trao đổi với Zing.vn, luật sư Nguyễn Văn Dũ (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết quyết định tạm đình chỉ điều tra không hạn chế thời hạn. Vụ án này tạm đình chỉ với lý do hết thời hạn điều tra nhưng không biết ai là người thực hiện hành vi phạm tội, nếu sau này làm rõ, bắt được nghi can thì phục hồi điều tra.

Trong trường hợp nạn nhân có căn cứ cho rằng cơ quan điều tra vi phạm tố tụng trong việc điều tra, tạm đình chỉ như cố ý không làm tường tận (mặc dù có nguồn chứng cứ, thông tin, tài liệu), bao che cho đối tượng hoặc động cơ cá nhân khác thì có quyền làm đơn gửi đến cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao, đề nghị xem xét lại hồ sơ tạm đình chỉ, điều tra dấu hiệu hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp.

Theo Tri thức trực tuyến

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật