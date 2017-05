Từ Đồng Nai lên Sài Gòn đâm chết ‘phi công’ của người tình

Ngày 23/5, Công an quận Bình Thạnh bàn giao nghi can Lưu Chí Huân (35 tuổi, quê ở Vĩnh Long) cho Công an TP.HCM để điều tra hành vi Giết người. Nạn nhân là Phạm Minh Đa (27 tuổi, quê ở Hậu Giang), bạn trai mới của chị Liên (34 tuổi, quê ở Vĩnh Long, tên nhân vật đã thay đổi).

Theo cơ quan điều tra, trước đây Liên và Huân cùng làm công nhân ở Bình Dương. Hai người từng có thời gian chung sống. Đầu năm 2017, họ xảy ra mâu thuẫn. Chị Liên chia tay Huân và chuyển lên Sài Gòn sống.

Tại nơi ở mới, phụ nữ này quen và sống chung với Đa - người tình nhỏ hơn 7 tuổi. Biết chuyện, Huân gọi điện, níu kéo Liên quay về chung sống. Trong lúc họ đang nói chuyện thì Đa giật lấy máy điện thoại từ tay “vợ hờ”, thách thức Huân “muốn gì thì đến đây”.

Vì ghen Huân đã đâm chết tình địch sau lời thách. Ảnh: Vương Thụy.

23h20 khuya 18/5, Huân từ Đồng Nai chạy tới trước nhà trọ số 9 ở đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường 19), gọi điện cho chị Liên.

Lúc này, Đa cầm điện thoại của người tình cãi nhau với Huân. Gặp nhau, cả 2 lao vào ẩu đả. Bị đánh, thanh niên 27 tuổi bỏ chạy nhưng bị vẫn bị đối thủ đuổi theo cầm dao đâm một nhát trúng ngực. Nạn nhân được người tình đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Gây án xong, Huân chạy xe về TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) trốn. Sau khi khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng, sáng 19/5, cảnh sát đã bắt được anh ta.

Tại cơ quan điều tra, Huân đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai do ghen nên đã truy sát tình địch.

Nơi xảy ra vụ án mạng một người chết. Ảnh: Vương Thụy.

Theo Zing.vn