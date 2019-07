Truy nã nhóm đòi nợ thuê ở Hà Nội

Ngày 23/7, Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định truy nã đối với nhóm đối tượng liên quan đến vụ án "Cướp tài sản; cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự" xảy ra trên địa bàn.



Tài liệu điều tra ban đầu cho thấy, vào tháng 6/2019, các đối tượng Nguyễn Đình Thái (SN 1990, trú tại Thạch Thất, Hà Nội); Hoàng Đăng Vĩ (SN 1984, trú tại Đống Đa, Hà Nội); Doãn Hồng Long (SN 1989, trú tại Quốc Oai, Hà Nội) được thuê đi đòi nợ anh D (SN 1992, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội). Nhóm này đã tìm đến nhà anh D và bắt ép anh này viết giấy nhận nợ số tiền 129 triệu đồng.

Quyết định truy nã đối tượng (ảnh tư liệu)

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Công an thị xã Sơn Tây đã khởi tố vụ án "Cướp tài sản; Cưỡng đoạt tài sản; Không tố giác tội phạm và cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự".

Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can với Thái, Vĩ, Long về tội "Cướp tài sản". Sau khi xác định các đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Công an thị xã Sơn Tây đã ra quyết định truy nã với nhóm bị can nói trên.

Thanh Sơn

