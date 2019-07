Trùm ma túy Huy 'Nấm Độc' bị bắt sau 5 ngày trốn khỏi trại giam

Sáng 5/7, đại tá Nguyễn Văn Nhiều, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết bị can Nguyễn Viết Huy (Huy “Nấm Độc”, 33 tuổi, ngụ tại TP Phan Thiết) đã bị bắt vào lúc 6h30 cùng ngày.

Huy "Nấm Độc" bị bắt giữ sau 5 ngày trốn khỏi trại giam. Ảnh: C.A.

"Các trinh sát đã lần theo bị can và phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang bắt Nguyễn Viết Huy vào sáng nay", đại tá Nhiều, người phát ngôn Công an tỉnh Bình Thuận, cho hay.

Huy từng bị phạt tù vì tội Mua bán trái phép chất ma túy. Ra tù, Huy “Nấm Độc” tái nghiện và tiếp tục lập đường dây mua bán ma túy.

Rạng sáng 6/5, cảnh sát ập vào khống chế Huy khi anh ta vừa lái xe từ Sài Gòn về đến nhà riêng tại TP Phan Thiết. Khám xét nơi ở của Huy, cảnh sát thu giữ khoảng 2 kg ma túy đá, 59 viên thuốc lắc cùng 2 khẩu súng.

Sau khi bị bắt, Huy cùng Nguyễn Văn Nưng (37 tuổi, ngụ tại Tuy Phong) trốn khỏi trại giam Công an tỉnh Bình Thuận vào khoảng 3h ngày 30/6. 2 bị can này bị khởi tố thêm tội Trốn khỏi nơi giam giữ và bị truy nã toàn quốc.

Công an tỉnh Bình Thuận đang ráo riết truy bắt Nguyễn Văn Nưng. Nưng có nhiều tiền án, đã đi tù vì tội Hiếp dâm trẻ em và Cướp tài sản. Bị can này bị tạm giam vì tội Giết người.

Bị can Nguyễn Văn Nưng. Ảnh: C.A.

Ngày 28/11/2017, Nưng xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên địa phương và dùng dao đâm 2 người bị thương rồi bỏ trốn. Sau khi Nưng nghe tin một nạn nhân tử vong, anh ta ra đầu thú.

TAND huyện Tuy Phong đã xử phạt Nưng 8 năm 6 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích. Phía bị hại kháng cáo bản án sơ thẩm này. Tại phiên xử phúc thẩm, TAND tỉnh Bình Thuận đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại theo hướng cáo buộc Nưng tội Giết người.

