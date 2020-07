Triệt xóa tụ điểm ma túy của 2 chị em, thu 4 khẩu súng

Sáng 29/7, Công an huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương) cho biết, đơn vị vừa triệt xóa tụ điểm ma túy phức tạp do Đoàn Văn Linh (SN 1989, trú tại khu 6, thị trấn Gia Lộc cầm đầu. Cơ quan công an đã bắt giữ Đoàn Văn Linh cùng chị gái là Đoàn Thị Cúc (SN 1983) và thu giữ nhiều súng, vũ khí nóng trong quá trình khám xét.



Đối tượng Đoàn Thị Cúc tại cơ quan công an.

Trước đó, vào trưa 28/7, cảnh sát bắt quả tang Cúc bán 2 gói tinh bột màu trắng nghi là heroin cho người nghiện. Khám xét nơi ở của người phụ nữ này, công an thu giữ thêm 1 cục tinh bột màu trắng nghi là ma túy đá với tổng trọng lượng 39,053g, cân điện tử...

Qua điều tra, công an xác định chị em Cúc và Linh đã cấu kết, móc nối với các đối tượng trong tỉnh Hải Dương và TP Hải Phòng để mua ma túy (heroin và ma túy đá) với số lượng lớn, về chia nhỏ, trực tiếp bán cho các con nghiện tại huyện Gia Lộc và các địa bàn lân cận như huyện Ninh Giang, Thanh Miện, TP Hải Dương với thủ đoạn hết sức tinh vi.

Để đối phó với lực lượng công an, các đối tượng đã biến căn nhà thành “lô cốt” với hệ thống khung sắt cứng, vững chắc, hệ thống camera giám sát, báo động từ xa và rất nhiều "vũ khí nóng" như súng tự chế, dao kiếm để chống trả khi bị bắt giữ.

Các đối tượng ngồi trong nhà đưa ma túy và nhận tiền của con nghiện qua khe cửa rất nhỏ.

Bản thân đối tượng Linh cũng là con nghiện ma túy và có 1 tiền sự về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, theo tìm hiểu, bố đẻ của Linh là Đoàn Văn Minh (SN 1960) từng cầm đầu tụ điểm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy nổi cộm ở địa phương.

Hiện Công an huyện Gia Lộc đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Nguoiduatin

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật