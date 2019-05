Chiều ngày 13/05/2019, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, Bình Dương cho biết vừa bàn giao đối tượng tên Sơn Sị Thắng, sinh năm 1995, quê Sóc Trăng cho Công an phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó vào ngày 24/09/2018, trong lúc đi nhậu cùng nhau tại phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM, đối tượng Sơn Sị Thắng vờ hỏi mượn chiếc xe máy hiệu Exciter 150 bks 83E1-14453 của Phan Văn Linh (SN 1995) cùng quê Sóc Trăng để đi đón bạn.

Đối tượng Sơn Sị Thắng

Tuy nhiên khi trở về gặp Linh thì Thắng cho hay đã bị CSGT bắt giữ xe nên yêu cầu Linh tiếp tục đưa cho Thắng giấy đăng ký xe và chứng minh thư để nhờ người quen giúp đỡ. Khi có đủ giấy tờ của chiếc xe máy của Linh, Thắng đã mang xe của nạn nhân vào thẳng tiệm cầm đồ, cầm cố lấy 25 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Sau nhiều lần liên hệ gọi Thắng về giải quyết nhưng không được nên Linh đã đến Công an phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức trình báo sự việc.

Đến sáng 13/05/2019, Linh tiếp tục tìm đến đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nhờ truy tìm giúp đối tượng. Khoảng 16h chiều cùng ngày, nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải phát hiện đối tượng giống như nạn nhân miêu tả đang lẩn trốn tại một khu trọ tại khu phố Đồng An 1, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương nên đã liên hệ nạn nhân Linh đến nhận dạng. Tại đây Linh xác nhận đó đúng là kẻ đã lừa mượn xe mình mang đi cầm cố rồi bỏ trốn nên nhóm hiệp sĩ đã mời Thắng về Công an phường Bình Chiểu làm rõ sự việc.

Tai cơ quan công an, bước đầu Sơn Sị Thắng đã thừa hành vi của mình. Y khai do nghiện game bắn cá, túng thiếu nên đã lừa bạn là Phan Văn Linh lấy chiếc xe máy trên cùng giấy tờ của nạn nhân mang đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài.

Hằng Hồ

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật