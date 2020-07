Liên tiếp các vụ nhập cảnh trái phép bị ngăn chặn

Cụ thể, mới đây, Công an TP. Đà Nẵng trong quá trình kiểm tra hành chính một số khách sạn, phát hiện hơn 30 người Trung Quốc có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Theo điều tra ban đầu, những người này vào Đà Nẵng theo "đường dây" do công dân Việt Nam câu kết với các cá nhân Trung Quốc tổ chức. Thông tin với báo chí, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án Tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép theo Điều 348, Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp 3 nghi can, gồm 1 người Trung Quốc và 2 người Việt Nam. Đối tượng cầm đầu "đường dây" nêu trên được xác định là Gao Liang Gu (còn gọi là Cao Lượng Cố, 42 tuổi, người Trung Quốc). Tại CQĐT, bước đầu đối tượng Cố đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Một câu chuyện tương tự vừa xảy ra tại Hà Giang. Thông tin, từ Đồn Biên phòng Xín Cái, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, rạng sáng 25/7, Tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Xín Cái phối hợp với Công an xã Thượng Phùng (huyện Mèo Vạc) ngăn chặn nhóm 14 đối tượng gồm 9 nam, 5 nữ nhập cảnh trái phép về Việt Nam và có ý định trốn tránh cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19.

Qua lời khai của nhóm đối tượng này, 10 người có địa chỉ thường trú tại các tỉnh Cà Mau, Bà Rịa-Vũng Tàu, Cần Thơ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Cao Bằng và Hưng Yên. Bốn người còn lại là người địa phương dẫn đường nhằm thu lợi từ nhóm đối các đối tượng nhập cảnh trái phép, với số tiền 1.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 3,2 triệu đồng).

Được biết, từ đầu năm đến nay, trên tuyến biên giới huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, lực lượng chức năng đã phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ 1.571 người (233 người của tỉnh Hà Giang, 1.338 người thuộc các tỉnh, thành khác trong cả nước) nhập cảnh trái phép đưa về khu cách ly y tế theo quy định, trong đó đã hoàn thành cách ly 1.500 người.

Cần xử lý nghiêm

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp – Đoàn luật sư TP. Hà Nội) bày tỏ quan điểm: Hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong giai đoạn hiện nay có thể xem là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội.

Điều 20 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 quy định: Người nước ngoài được nhập cảnh khi có đủ các điều kiện sau đây: Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế và thị thực; người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực thì hộ chiếu phải còn thời hạn sử dụng ít nhất 06 tháng và phải cách thời điểm xuất cảnh Việt Nam lần trước ít nhất 30 ngày; không thuộc trường hợp chưa cho nhập cảnh quy định tại Điều 21 của Luật này.

Như vậy, theo quy định trên thì việc nhập cảnh vào nước ta phải đảm bảo các điều kiện theo quy đinh của pháp luật. Mọi trường hợp nhập cảnh trái phép đều được coi là hành vi vi phạm pháp luật và tuỳ từng tính chất, mức độ có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, điều 17 Nghị định 167/2013/NĐ- CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tư, an toàn, xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình như sau: Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong những hành vi như: Người nước ngoài nhập cảnh, hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam; giúp đỡ, chứa chấp, che giấu, tạo điều kiện cho người khác đi nước ngoài, ở lại nước ngoài, vào Việt Nam, ở lại Việt Nam hoặc qua lại biên giới quốc gia trái phép; cá nhân, tổ chức ở Việt Nam bảo lãnh hoặc làm thủ tục cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, xin cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú, giấy tờ có giá trị nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam nhưng không thực hiện đúng trách nhiệm theo quy định của pháp luật hoặc khai không đúng sự thật khi bảo lãnh, mời hoặc làm thủ tục cho người nước ngoài nhập cảnh, xin cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú, giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam.

Trong trường hợp người nào đã bị xử phạt vi phạm hành chính về trường hợp trên mà còn vi phạm thì có thể sẽ bị xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh; tội ở lại Việt Nam trái phép theo Điều 347 Bộ luật hình sự 2015. Cụ thể: Người nào xuất cảnh, nhập cảnh trái phép hoặc ở lại Việt Nam trái phép, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Ngoài ra, Điều 348 Bộ luật hình sự 2015 quy định người nào vì vụ lợi mà tổ chức hoặc môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép sẽ bị phạt tù từ 1 - 5 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau thì bị phạt tù từ 5 - 10 năm: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; phạm tội 2 lần trở lên; đối với từ năm người đến 10 người; có tính chất chuyên nghiệp; thu lợi bất chính từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng; tái phạm nguy hiểm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau thì bị phạt tù từ 7 - 15 năm: Đối với 11 người trở lên; thu lợi bất chính 500 triệu đồng trở lên; làm chết người. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 5 năm.

Bên cạnh đó, đối với những người biết mình nhiễm COVID-19 nhưng cố tình nhập cảnh vào Việt Nam, cư trú trái phép hoặc thực hiện các hành vi đi lại, giao tiếp không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh thì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lây truyền bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Vấn đề này cơ quan chức năng cần phải điều tra, làm rõ để xử lý triệt để.

Đồng quan điểm với luật sư Cường, chuyên gia pháp lý Nguyễn Gia Hải nhấn mạnh: Trong thời điểm hiện tại, tình trạng nhập cư trái phép vào nước ta là đặc biệt nguy hiểm, nhất là khi tình hình dịch bệnh COVD-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, việc kiểm soát an ninh đối với người nước ngoài là thật sự cần thiết. Nếu phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép cần xử lý thật nghiêm để thể hiện tính răn đe, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

