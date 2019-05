Tìm thấy 4 viên đạn ở nhà nữ doanh nhân tố bị 'xã hội đen' truy sát

Chiều 7/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình thông tin đơn vị đã phát hiện 4 viên đạn loại tự chế tại gia đình bà Mai Thị Hồng Thức, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trường Xuân.

Bà Thức là nữ doanh nhân trú tại phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, trước đó đã gửi đơn lên công an phản ánh việc bị một nhóm côn đồ dùng súng truy sát gây thương tích.

Tại hiện trường, các điều tra viên đã thu giữ 4 viên đạn loại tự chế, vỏ đạn bằng kim loại, đường kính đầu đạn 0,6 cm, đường kính viên đạn 0,7 cm, chiều dài 1,9 cm. Ngay sau đó, các điều tra viên đã tiến hành lập biên bản thu giữ để phục vụ quá trình điều tra.

Bà Thức tố mình bị bắn vào tay sau đó bị đánh dẫn tới chảy máu phải nhập viện.

Theo nội dung đơn tố cáo của nữ giám đốc, khoảng 17h30 ngày 25/4, khi bà điều khiển xe ôtô chở cháu là L.T.H.D từ một nhà hàng tiệc cưới ở đường Nguyễn Hữu Cảnh đi ra thì có 2 thanh niên bịt mặt, đi xe máy BKS 73B1-07.106 bám theo.

Thấy cháu mình có biểu hiện say xe, bà Thức kéo cửa kính xe xuống thì bất ngờ 2 đối tượng vượt lên dùng súng bắn vào người bà, song viên đạn chỉ trúng vào tay trái gây thương tích nhẹ. Sau khi nổ súng, 2 đối tượng đã bỏ chạy.

Bà Thức sau đó điều khiển ôtô đi đến nhà một người quen để giải quyết công việc riêng. Đến 19h cùng ngày, khi bà ra về thì 2 thanh niên lạ mặt lao tới hành hung khiến bà bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Viên đạn xuyên qua cửa kính nhà bà Thức.

Chưa dừng lại ở đó, tối hôm sau, khi ông Xuân (chồng bà Thức) đang đưa xe vào gara ôtô thì bất ngờ xuất hiện người đàn ông chĩa súng bắn vào người ông Xuân. May mắn, ông Xuân kịp tránh nên viên đạn xuyên qua cửa kính của ngôi nhà.

Sau khi bị "bắn hụt", ông Xuân dùng xe truy đuổi và tông 2 thanh niên - nghi vừa gây án, bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Công an TP Đồng Hới có mặt ghi nhận hiện trường vụ việc để điều tra. Do tính chất phức tạp của vụ án, đơn vị này chuyển giao hồ sơ cho Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình tiếp nhận, điều tra và xử lý.

