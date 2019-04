Tìm con mất tích, mẹ bị lừa 30 triệu đồng

Ngày 13/4, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bắt Nguyễn Văn Bảo (33 tuổi, trú Cà Mau) để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều 30/3, Bảo lên mạng thấy chị Trần Thị Lâm Anh (26 tuổi) đăng thông báo tìm con gái 3 tuổi mất tích từ một năm trước.

Bé gái bị mất tích. Ảnh: H.L

Dù không biết cháu bé ở đâu, Bảo vẫn gọi điện cho chị Lâm Anh, nói đang giữ đứa trẻ tại một địa điểm bí mật, muốn chuộc phải chuyển vào tài khoản 30 triệu đồng. Gia đình chị Lâm Anh chuyển một ít tiền song không nhận được sự hợp tác của Bảo nên báo công an.

Cảnh sát tìm ra nơi ở của Bảo ở Cà Mau, vào bắt và di lý về Công an huyện Nghi Xuân. "Với cháu bé mất tích, thời gian qua công an đã cử lực lượng tìm kiếm ở nhiều địa bàn song không có kết quả", thượng tá Nguyễn Đăng Hải, Phó công an huyện Nghi Xuân, cho biết.

Theo Ngoisao.net

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật