Tiếng khóc xé lòng của người mẹ trong vụ 3 bà cháu bị sát hại

Chiều 26/5, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nghiêm Thị Nhi (48 tuổi, trú thôn 9, còn gọi là thôn An Bình thuộc xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) về tội Giết người.

Nạn nhân là bà Hoàng Thị V. (71 tuổi) và 2 cháu nội bà V. là Đàm Đức T. (4 tuổi) và Đàm Thị Nguyên T. (3 tuổi), sống cùng thôn với nghi can.

Sau khi hoàn thành việc khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bạn giao thi thể 3 nạn nhân xấu số cho gia đình anh Đàm Văn Q. về nhà lo hậu sự.

Gia đình nạn nhân ai nấy đều khóc ngất vi nỗi đau xé lòng. Ảnh: PNVN

Rất nhiều người thân, hàng xóm đã đến động viên, giúp đỡ, ai nấy đều xót xa trước di ảnh của cụ bà và 2 đứa trẻ ngây thơ vô tội. Chị Trang (mẹ của 2 nạn nhân) nằm dưới quan tài của con và gào thét gọi tên con. Tiếng khóc thét, khiến nhiều người có mặt tại tang lễ không cầm được nước mắt.

Được biết, anh Quyết hiện đang là Bí thư Đoàn xã Tân Thanh, còn chị Trang ở nhà làm rẫy và nuôi tằm. Hai người cưới nhau, lần lượt sinh ra được cháu Đức và Thảo.

Chồng bà Vượng (khoảng 80 tuổi) hay tin giờ thì ngất xỉu và đang được các bác sĩ điều trị.

Được biết, cơ quan điều tra đã triệu tập một số người để lấy lời khai. Trước mắt, chưa có bằng chứng chứng minh Nhi có đồng phạm. Nhiều khả năng Nhi gây án một mình nhưng để làm rõ vấn đề này, thời gian tới cơ quan chức năng sẽ tiến hành thực nghiệm điều tra tại hiện trường.

Người thân của nạn nhân đang làm lễ trước linh cữu 3 bà cháu trong vụ án. ẢNh: VTC

Tại cơ quan công anh, nghi can Nghiêm Thị Nhi đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình trong trạng thái bình tĩnh, không chút hối hận hay sợ hãi trước tội ác của mình.

Khai nhận về động cơ gây thảm án, đối tượng Nhi cho rằng do mối thù tức đối với anh Q. Theo lời khai của nghi phạm, trước đó, gia đình Nhi có vay tiền ngân hàng và được anh Q. (lúc này đang làm cán bộ xã) làm hồ sơ. Trong lúc làm hồ sơ vay vốn cho mình, anh Q. đã ghi sai 2 số trong giấy CMND khiến cho việc vay vốn và trả lãi ngân hàng gặp nhiều rắc rối. Điều này khiến nghi phạm nuôi mối thù hận với anh Q.

Kể từ đó, Nhi luôn ấm ức và nuôi mối thù hận với anh Quyết. Đã nhiều lần Nhi tìm cớ gây sự với gia đình anh Quyết, đã từng bị chính quyền địa phương triệu tập, gặp gỡ để phân tích tuy nhiên đối tượng không chịu bỏ qua mối thù.

Cho đến ngày 24/5, khi bà Vượng cùng hai cháu nhỏ có đến gần gốc cây bơ thuộc khu đất vườn cạnh nhà Nhi để chơi, có xin Nhi quả bơ cho cháu ăn. Lúc này Nhi nhớ đến thù cũ, nổi giận chửi bới bà Vương rồi sau đó ra tay sát hại cả 3 mạng người.

Theo tìm hiểu của phóng viên, anh Quyết ở xã có trình độ văn hóa cao, thường được bà con làng xóm nhờ làm giấy tờ thủ tục, đặc biệt trong việc kê khai hồ sơ để vay vốn ngân hàng.

