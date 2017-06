Thanh niên 25 tuổi bị tố hiếp dâm bé gái 13 tuổi trên đồi

Ngày 21/6, Công an tỉnh Bình Dương cho biết cơ quan đang tạm giữ Nguyễn Chung Thanh Trí (25 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM) để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Theo cơ quan điều tra, đầu tháng 6, Trí lên mạng xã hội Facebook và làm quen với bé Quỳnh Anh (13 tuổi, quê Đồng Tháp, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM). Đến 18h ngày 12/6, anh ta rủ Quỳnh Anh đến khu du lịch Suối Tiên ở quận 9, TP.HCM, vui chơi.

Nghi can Nguyễn Chung Thanh Trí tại cơ quan điều tra. Ảnh: V.D.

Khi bé gái đến nơi, Trí đưa Quỳnh Anh lên đồi đất ở phường Bình Thắng (thị xã Dĩ An) rồi khống chế, thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi giở trò thú tính, thanh niên 25 tuổi đưa Quỳnh Anh về nhà em này ở quận Thủ Đức rồi bỏ trốn.

Người thân bé gái sau đó trình báo sự việc với cơ quan Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương). Ngày 19/6, Nguyễn Chung Thanh Trí đang lẩn trốn ở phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức thì bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu nghi phạm khai nhận hành vi. Công an xác định Trí từng có tiền án về tội Hiếp dâm trẻ em vào năm 2007.

*Tên nạn nhân được thay đổi.

Vụ việc xảy ra tại phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, Bình Dương. Ảnh: Google Maps.

