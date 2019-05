Thanh niên 24 tuổi bị đánh chết khi ngủ tại phòng trọ

Ngày 6/5, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đang truy xét nhóm người xông vào phòng trọ đánh chết Trần Trương Hiếu Lĩnh (24 tuổi, quê Bạc Liêu).

Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: N.H.

Trưa 5/5, anh Lĩnh cùng Triệu Quốc Nhí (25 tuổi) đi nhậu với một người bạn. Đến 15h30, cả 2 về ngủ tại phòng trọ ở khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An.

Khoảng 2 tiếng sau, 3 người lạ mặt xông vào phòng trọ đánh Lĩnh đến bất tỉnh rồi tẩu thoát. Nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Công an thị xã Thuận An phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

