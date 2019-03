Thảm án ở TP.HCM: Bắt nghịch tử sát hại 3 thành viên gia đình mình trong cơn "ngáo đá"

Nghi can Nam tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Vietnamnet

Theo VietnamNet, đối tượng Nam có tiền án tội “cướp tài sản”, vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Thời gian gần đây, Nam chơi ma tuý và diễn biến lúc gây án là bị ngáo đá.

Được biết, 22h tối 11/3, khi Công an bắt giữ nghi can Nam. Khi đó Công an chưa thể lấy được lời khai với nghi can này bởi y vẫn còn… phê ma túy. Công an xác định, Nam là hung thủ giết 3 người nhà và tình nghi liên quan đến cái chết của 1 người phụ nữ 58 tuổi ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An vào trưa 11/3.

Lực lượng Công an trắng đêm khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Kiến thức

Theo Infonet, chiều 11/3, Nam về nhà ở xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn rồi dùng hung khí sát hại mẹ ruột là bà Dân (51 tuổi) ngay tại nhà.

Sau đó, nghi can 26 tuổi tới nhà bà nội là cụ Nguyễn Thị Liên (83 tuổi, ở cùng huyện). Nam tấn công nhiều người khiến bà nội tử vong, cha ruột bị đứt 2 bàn tay, nguy kịch.

Gây án xong, Nam rời đi. Cha ruột của Nam, ông Nguyễn Văn Đức (52 tuổi) được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Hiện vụ việc đang được Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra.

M.H (th)

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật