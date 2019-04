Thái Bình: Một người đàn ông bị đánh chết chỉ vì trộm gà

Công an tỉnh Thái Bình vừa thông tin, khoảng 04 giờ ngày 21/4/2019, Nguyễn Xuân Hinh (SN 1971, trú tại thôn Nam Long, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, Thái Bình) đang ngủ trông hàng tại ki ốt số 16 chợ Thẫm, thôn La Uyên, xã Minh Quang cùng huyện thì phát hiện Phạm Văn Hoàn (SN 1972, cùng thôn) đang trộm cắp gà của mình ở bên ngoài ki ốt.

Đối tượng Hinh đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra. Ảnh minh họa

Thấy vậy, Hinh vội đuổi theo và bắt được Hoàn. Đúng lúc đó, con rể Hinh là Đặng Văn Thế (SN 1994, xã Tam Quang, huyện Vũ Thư) chạy tới. Cả 2 cha con Hinh cùng nhau tra hỏi Hoàn và dùng chân tay đấm đá Hoàn. Sau đó, Hoàn đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư.

Ngay sau khi nhận được tin báo của Công an xã Minh Quang, Công an huyện Vũ Thư đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh, viện kiểm sát nhân dân huyện và chính quyền địa phương tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời tiến hành các hoạt động điều tra khác để làm rõ vụ việc.

Hiện Nguyễn Xuân Hinh đã bị công an huyện Vũ Thư tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra theo quy định của pháp luật.

Minh Lý

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật