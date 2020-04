Tấn công tổ công tác phòng dịch COVID-19, 4 thanh niên lĩnh 30 tháng tù

Như Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, cách đây 1 tuần trong lúc làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch COVID-19 thuộc địa phận phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh), lực lượng chức năng phát hiện, nhắc nhở nhóm thanh niên không đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, sau đó nhóm thanh niên này có hành vi chống người thi hành công vụ.



Được sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân và tổ công tác, nhóm thanh niên nói trên bị bắt giữ. Tại trụ sở công an, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Tiếp đó, Công an thị xã Quảng Yên ra quyết định tạm giữ hình sự, tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 bị cáo.



Phiên tòa xét xử 4 bị cáo chống người thi hành công vụ sáng nay

Liên quan đến vụ việc trên, sáng nay (18/4), Tòa án nhân dân thị xã Quảng Yên mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với 4 bị cáo gồm: Vũ Văn Huy (SN 1990); Vũ Văn Phong (SN 1993, cùng trú tại khu 5, phường Phong Hải); Nguyễn Văn Tuyển (SN 1994), HKTT thôn Quyết Tâm, xã Thái Liên (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), hiện đang trú tại khu 3, phường Phong Hải và Lê Minh Thức (SN 1988), trú tại khu 3, phường Phong Hải.

Các bị cáo trên bị Viện Kiểm soát nhân dân thị xã Quảng Yên truy tố về tội "Chống người thi hành công vụ" theo quy định theo điều 330 Bộ luật Hình sự và phiên tòa được xét xử trực tuyến công khai.

Theo cáo trạng, khoảng 21h45 tối 12/4, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu 4, phường Phong Cốc, tổ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 phát hiện 3 nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi trên xe máy BKS 14X1 - 302.28 do Vũ Văn Huy điểu khiển.



4 đối tượng thời điểm bị bắt giữ

Ngay lập tức, tổ tuần tra yêu cầu Huy dừng xe để kiểm tra hành chính và nhắc nhở tuân thủ các quy định về Luật Giao thông đường bộ, chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch khi ở nơi công cộng...

Khi được tổ công tác nhắc nhở, Huy và 2 người ngồi sau là Vũ Văn Phong và Nguyễn Văn Tuyển không chấp hành, có hành vi chống đối, cản trở tổ tuần tra làm nhiệm vụ. Trước tình thế khẩn cấp, lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế các đối tượng.

Tổng hình phạt cho 4 bị cáo tấn công tổ công tác phòng dịch COVID-19 là 30 tháng tù

Trong lúc lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ khống chế thì Lê Minh Thức (là người quen của 3 đối tượng trên) đến hiện trường dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh và có hành vi dùng tay kẹp cổ, bóp cổ 1 thành viên trong tổ tuần tra để 3 đối tượng còn lại tiếp tục đánh, đấm.

Ngay sau đó, được sự hỗ trợ của người dân, lực lượng chức năng đã khống chế 4 đối tượng và đưa về trụ sở để điều tra làm rõ. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Huy và Vũ Văn Phong 9 tháng tù; Nguyễn Văn Tuyên và Lê Minh Thức nhận mức án 6 tháng tù giam.

Đối tượng Đào Xuân Anh chửi bới, lăng mạ và dùng mũ cối tấn công thành viên chốt kiểm dịch bị phạt 9 tháng tù giam

Trước đó, sáng 10/4, Tòa án nhân dân huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) cũng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Đào Xuân Anh (SN 1992, trú tại thôn Phương Nam, xã Đông Hải) bị phạt 9 tháng tù giam về tội "Chống người thi hành công vụ" khi đối tượng này đã chửi bới, đe dọa và dùng mũ cối tấn công thành viên chốt do bị nhắc nhở không đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm.



