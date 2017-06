Quay clip sex trong nhà nghỉ rồi tống tiền bạn gái

Ngày 20/6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Kỳ (29 tuổi, thôn Tân Hòa, xã Tân An, huyện Đắk Pơ) để điều tra, làm rõ hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Kỳ quan hệ tình dục với bạn gái rồi quay clip sex và tống tiền. (Ảnh: Công an Gia Lai)

Trước đó, qua mạng xã hội Facebook, Kỳ làm quen, kết bạn với chị T (27 tuổi, ở thị xã An Khê). Sau đó, giữa 2 người nảy sinh tình cảm và mỗi lần vào nhà nghỉ quan hệ tình dục, Kỳ đều dùng iPad quay lại cảnh ân ái. Đến ngày 13.6, Kỳ gọi điện đe dọa chị T, yêu cầu phải đưa 13 triệu đồng nếu không đồng ý thì clip nhạy cảm sẽ bị tung lên mạng. Sợ sự việc bại lộ ảnh hưởng đến danh dự và hạnh phúc gia đình nên chị T đồng ý đưa tiền.

Ba ngày sau đó, Kỳ hẹn chị T ra một quán cà phê thuộc phường An Phú (thị xã An Khê) để đưa tiền. Khi chị T vừa giao tiền cho Kỳ, lực lượng Công an thị xã An Khê ập vào bắt quả tang.

