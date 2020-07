Quảng Ninh: Trung uý công an phường bất ngờ bị nam thanh niên đấm vào mặt

Xác nhận sự việc với PV, đại diện Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Văn Dũng (SN 1989), trú tại khu Yên Lập Tây, phường Minh Thành về hành vi chống người thi hành công vụ.



Theo hồ sơ vụ việc, vào khoảng 18h tối 10/7, Công an phường Minh Thành nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc đối tượng Dũng đang có hành vi đập phá đồ đạc, ném gạch đá và chửi bới dẫn đến đánh nhau với anh trai Vũ Việt Hùng (SN 1987). Ngay lập tức, công an phường cử lực lượng xuống hiện trường xác minh và xử lý vụ việc.

Chân dung đối tượng Vũ Văn Dũng. Ảnh: N.Tấn

Khi có mặt tại hiện trường, lực lượng công an tiến hành can ngăn và yêu cầu Dũng dừng hành vi đập phá đồ đạc, chửi bới. Tuy nhiên, trong lúc can ngăn, Trung úy Đỗ Duy Bình - cán bộ Công an phường Minh Thành bị đối tượng dùng tay phải đấm vào mặt; chửi bới, xúc phạm lực lượng chức năng khi đang làm nhiệm vụ. Trước hành vi của đối tượng, lực lượng chức năng khống chế Dũng đưa về trụ sở để làm việc.

Hiện Công an thị xã Quảng Yên đang tạm giữ đối tượng Dũng để điều tra làm rõ vụ việc; đồng thời tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, hoàn chỉnh hồ sơ xét xử đối tượng theo quy định pháp luật .

Đức Tùy

