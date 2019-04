Phúc XO - người đeo nhiều vàng nhất Việt Nam đang bị tạm giữ là ai?

Liên quan đến “đại gia” đeo vàng nhiều nhất Việt Nam, sáng nay, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đã tạm giữ Trần Ngọc Phúc (Phúc XO, SN 1983, ngụ Q.12) để điều tra hình sự vì có liên quan đến hoạt động ma tuý tại tụ điểm kinh doanh của ông này.

Theo Thanh niên, tối 9/4, lực lượng chức năng đã kiểm tra quán karaoke XO trên đường Trường Chinh (Q.12, TP.HCM) do Trần Ngọc Phúc làm chủ và thu giữ được nhiều vật nghi thuốc lắc, rượu ngoại không xuất trình được hóa đơn, chứng từ.

Được biết, Trần Ngọc Phúc sinh ra và lớn lên ở TP.HCM trong một gia đình làm doanh nghiệp vận tải hàng hóa tại Q.10 (TP.HCM).

Phúc XO gây "bão" vì đeo nhiều vàng mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội

Phúc XO nổi tiếng trên mạng xã hội với việc đeo trên người số trang sức được cho là làm bằng vàng, nặng tới 13 kg. Phúc từng khẳng định số vàng anh đeo trên người hoàn toàn là vàng thật, ước tính trị giá lên đến hàng chục tỉ đồng.

Ngoài ra, Phúc XO còn sắm theo nhiều vật dụng bằng vàng khủng như: siêu xe mạ vàng, mũ vàng… Tay chơi này còn sở hữu dàn xe máy biển kiểm soát ngũ quý cực độc và những siêu ô tô, mô tô hiếm có tại Việt Nam.

Theo lời Phúc, năm 23 tuổi, anh ta có 4 chứng chỉ học nghề nhưng đi khắp nơi không ai nhận làm vì không có chứng chỉ nào hệ chính quy. Phúc chuyển qua chạy taxi, rồi chạy xe cẩu, xe khách và buôn bán dầu ăn. Theo lời Phúc, Phúc làm giàu từ việc buôn bán dầu ăn.

Theo Trí thức trẻ, trước lúc bị tạm giữ, Phúc XO gây "bão" mỗi khi ra đường hoặc phát ngôn trên mạng xã hội. Điển hình, trong trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Philippines tại giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2018 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, TP.HCM), Phúc nổi bật giữa hàng nghìn cổ động viên vì đeo tới gần 13kg vàng trên người.

Mới đây, Phúc XO đã tung hình ảnh chiếc mũ vàng nặng 2kg, đính 260 viên kim cương mà mình sở hữu. Theo lời chia sẻ của đại gia vàng mới nổi này, mũ được làm từ 53 lượng vàng, mỗi viên kim cương đính trên mũ có giá 1,2 triệu đồng/viên. Tổng giá trị của chiếc mũ là hơn 1,8 tỷ đồng.

Theo chia sẻ của Phúc XO, trừ lúc đi ngủ và đi tắm thì hầu như thời gian nào anh cũng đeo số vàng 'khủng' trên người', Phúc XO từng nói lý do "gồng" mình đeo số vàng trên là do được thầy phong thủy "phán" đeo vàng tốt cho sức khoẻ, tài lộc và may mắn.

