Một lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, để đảm bảo an ninh, trật tự trước trong và sau trận đấu đơn vị đã huy động 100% quân số. Đồng thời, đơn vị phối hợp với Công an TP. Hà Nội để kiểm soát quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình để kiểm soát an ninh, hướng dẫn các phương tiện di chuyển…

Một tấm vé thật do VFF phát hành.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng Công an quận Nam Từ Liêm đã phát hiện vé giả đang lưu hành tại khu vực trước quảng trường sân vận động thông qua kênh "chợ đen", số lượng vé lên đến gần 1000 chiếc. Những đối tượng thực hiện các hành vi sản xuất, mua bán cũng bị lực lượng chức năng xử lý.

Phía VFF cũng thông tin về việc nắm bắt được số lượng vé giả khoảng 1000 chiếc. Lực lượng công an TP. Hà Nội cũng đã có mặt để làm việc với VFF để cung cấp thông tin, nhận viện vé thật phục vụ công tác điều tra.

Tại trận Việt Nam gặp UAE một số người hâm mộ khi mua vé thông qua kênh "chợ đen" cũng đã mua phải vé giả, khi vào bên trong sân mới ngã ngửa bị các đối tượng lừa đảo.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Lê Bảo

