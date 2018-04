Phát hiện điểm hoạt động “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ” tại Nghệ An

Nhận được tin báo về một nhóm người có biểu hiện nghi vấn về sinh hoạt trái phép Hội thánh Đức Chúa trời mẹ tại phòng 501.01 chung cư Golden City 3 (xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An), chiều tối ngày 29/4, Công an TP Vinh phối hợp với Công an xã Nghi Phú, Công an phường Hà Huy Tập tổ chức kiểm tra hành chính địa điểm này.

Thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra có 12 người đang sinh hoạt truyền đạo trái phép tại căn hộ 501.01 chung cư Golden city (xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An)

Vào thời điểm kiểm tra, trong căn hộ 501.01 có 12 người. Trong số này người lớn tuổi nhất sinh năm 1959, còn lại phần lớn sinh năm 1992-1997, có 3 người khai là sinh viên Trường ĐH kinh tế quốc dân và ĐH Kinh tế Nghệ An. Cơ quan chức năng đã phát hiện và thu giữ một số cuốn sách như Đức Chúa trời cha, Đức Chúa trời mẹ, sách thực hành giảng đạo… và 11 khăn voan.

Trong đó chủ yếu là các nam, nữ thanh niên có độ tuổi từ 21-25. Một số người là sinh viên trường đại học

Đến khoảng 20h30, 12 người này đã được đưa về trụ sở Công an xã Nghi Phú để lấy lời khai.

Tại đây, một số người thừa nhận tham gia sinh hoạt Hội thánh Đức Chúa trời mẹ được một thời gian. Khi làm việc với cơ quan chức năng, một số phụ nữ có thái độ cười cợt, mặc dù đã được nhắc nhở nhưng vẫn tiếp tục tái diễn nhiều lần.

Số sách, tài liệu liên quan đến hoạt động truyền đạo trái phép bị Công an TP Vinh thu giữ

Căn hộ số 501.01 là của ông Hoàng Xuân Quỳnh (SN 1980, kiến trúc sư, quê thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Ông này cũng được xác định là người đứng đầu điểm sinh hoạt Hội thánh Đức Chúa trời mẹ.

Tại trụ sở Công an xã Nghi Phú, bước đầu ông Quỳnh không thừa nhận tham gia Hội thánh Đức Chúa trời mẹ mà cho biết “do kinh thánh có nhiều điều hay nên tập trung người đến để cùng nghiên cứu”.

Ông Hoàng Xuân Quỳnh - chủ căn hộ được xác định là người đứng đầu điểm sinh hoạt Hội thánh Đức Chúa trời mẹ này

Ông Hoàng Xuân Quỳnh chuyển đến sinh sống tại địa chỉ này từ tháng 1/2017 nhưng chưa đăng kí tạm trú. Cơ quan công an cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính về đăng kí tạm trú, điều chỉnh thay đổi trong sổ tạm trú đối với người đàn ông này.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Theo Hoàng Lam

Dân Trí

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật