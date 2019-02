Phản ứng phía sau phiên tòa xét xử bác sĩ Hoàng Công Lương

Bs Hoàng Công Lương (trái) và chú ruột Hoàng Công Tình (phải) đến dự tòa. Ảnh: Tiền Phong





Bs Lương cho rằng: "HĐXX đã không can thiệp, xem xét tất cả những chứng cứ gỡ tội đối với tôi mà chỉ dựa và bản cáo trạng và bản luận tội của VKS. Vì vậy, tôi không đồng ý với bản ý với bản án của tôi ngày hôm nay".

Các LS đã đưa ra những chứng cứ rất chắc chắn, vì vậy BS Lương đề nghị HĐXX xem xét lại những chứng cứ này, đặc biệt là những chứng cứ bị giả mạo, chỉnh sửa bởi nó liên quan trực tiếp đến vấn đề luận tội của BS Lương. Với bản án này, BS Lương cũng chia sẻ chắc chắn anh sẽ kháng cáo trong thời gian tới.

Trao đổi với PV Trí thức trẻ, LS Trần Hồng Phúc cho rằng: Suốt 2 năm đồng hành cùng với Lương trên hành trình đi tìm công lý, khi nghe phán quyết của tòa án, tôi thực sự cảm thấy bàng hoàng, bất ngờ.

Trong tâm khảm chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, BS Lương sẽ bị đi tù và phải chịu hình phạt án tù giam. Đấy là điều mà chúng tôi không thể tưởng tượng nổi.

Chúng tôi cảm thấy hoàn toàn thất vọng, bởi ngay tại phiên toà với diễn biến, kết quả thẩm vấn cũng đã cho thấy có những vấn đề pháp lý phát sinh, tài liệu chứng cứ còn chưa đầy đủ. Cáo trạng và lời luận tội chỉ đưa ra những chứng cứ bất lợi mà bỏ qua những chứng cứ có lợi đối với bác sĩ Lương

Trong phần tranh luận với VKS đã thấy rằng gần như các quan điểm của đại diện VKS buộc tội Hoàng Công Lương là không có cơ sở, không có căn cứ pháp lý, không có tài liệu chứng cứ chứng minh. Điều đó cho thấy, HĐXX đã không dựa trên thực tế diễn biến công khai tại phiên toà để làm cơ sở nghị án và tuyên án."

Trước đó, luật sự Hoàng Ngọc Biên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo Hoàng Công Lương, mạnh mẽ bác bỏ bản luận tội với thân chủ của ông với tội danh "Vô ý làm chết người", cho rằng Viện kiểm sát vi phạm nguyên tắc suy đoán vô tội.

LS Biên nhận định đây là vụ án phức tạp mà nguyên nhân trực tiếp là do việc sửa chữa hệ thống RO, theo kết luận của Viện KHHS Bộ CA thì nguyên nhân là do các nạn nhân ngộ độc hoá chất HF. Nhưng VKS lại cho rằng nguyên nhân chết là do y lệnh, quy bị cáo là nguyên nhân trực tiếp gây nên sự cố.

Cùng một hành vi ra y lệnh nhưng 3 lần thay đổi tội danh mà trong quá trình điều tra không có chứng cứ, tình tiết mới, điều này chứng tỏ rằng VKS đã không tuân thủ quy định pháp luật khi xem xét tài liệu chứng cứ hồ sơ vụ án, ý kiến chuyên gia tại phiên toà.

"Vì vậy VKS đã vi phạm nguyên tắc suy đoán vô tội, những chứng cứ vô tội của bị cáo Hoàng Công Lương đã không được VKS xem xét", luật sư Biên nhấn mạnh.

Trao đổi với PV, bác sĩ Nguyễn Thị Bích Nguyệt, từng công tác tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) là một trong những người đã theo dõi phiên tòa xét xử Hoàng Công Lương ngay từ những ngày đầu, khi tham dự phiên công bố bản án, bác sĩ Nguyệt cho biết chị cảm thấy vô cùng thất vọng.

BS Nguyệt cho rằng, bản án đối với Hoàng Công Lương sẽ trở thành tiền lệ nguy hiểm cho tính mạng bệnh nhân. Bản án này đối không phải dành riêng cho Hoàng Công Lương mà có tác động đối với tất cả các bác sĩ hành nghề trên đất nước Việt Nam.

BS Nguyệt tiếp tục bày tỏ nỗi hoang mang, bà cho rằng khi tất cả các bác sĩ sẽ phải co mình lại phòng thân thì chịu hậu quả là người bệnh:

"Ai cũng có gia đình, người thân, nếu như chúng tôi cứ hết lòng vì bệnh nhân như bác sĩ Lương, nhưng không may nhỡ phải ngồi tù, thì ai sẽ lo cho gia đình và con cái của chúng tôi?"

Đồng quan điểm đó, bà Bùi Thị Lương (tại TP. Hòa Bình), một người dân theo dõi cả hai lần xét xử bác sĩ Hoàng Công Lương, nói bà thấy các chứng cứ của luật sư đưa ra không được cho vào bản án để gỡ tội cho bác sĩ Lương.

"Người Hòa Bình chúng tôi cảm thấy không thỏa đáng. Những lập luận của luật sư Phúc, Kiều, Thu Nam… gỡ tội cho Hoàng Công Lương đã không được chủ tọa tính đến."

