Phan Sào Nam tự nguyện nộp 500 tỷ đồng

Tháng 5/2017, từ tố giác của một người phụ nữ bị lừa đảo, chiếm đoạt 55 triệu đồng tiền thẻ cào trên mạng, Công an tỉnh Phú Thọ đã điều tra và khám phá ra đường dây đánh bạc qua mạng với quy mô hàng nghìn tỷ đồng.

Hai tháng sau, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án "sử dụng mạng internet chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền". Công an lần lượt khởi tố, bắt giữ 88 người, trong đó Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương được xác định cầm đầu đường dây.

Ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao (C50) và ông Phan Văn Vĩnh nguyên Tổng Cục trưởng Cảnh sát bị cáo buộc tiếp tay cho đường dây hoạt động.

Cơ quan điều tra cáo buộc Nam và Dương đã thu lợi bất chính 2.800 tỷ đồng từ đường dây này.