Ông Phan Văn Anh Vũ có ba hộ chiếu khi bị giữ ở Singapore

Bộ Công an chiều 4/1 thông báo nghi can Phan Văn Anh Vũ "khi bỏ trốn đã vi phạm Luật Di trú của Singapore và bị trục xuất".

Trả lời VnExpress, Bộ Nội vụ Singapore cho hay người mang quốc tịch Việt Nam Phan Van Anh Vu bị tạm giữ ngày 28/12/2017. Ông này từng ra vào Singapore bằng hai cuốn hộ chiếu Việt Nam khác nhau, trong đó có hộ chiếu với nhân dạng không đúng. Ngoài ra, Phan Van Anh Vu còn sở hữu chiếc hộ chiếu thứ ba.

Cũng theo Bộ Nội vụ Singapore, Phan Van Anh Vu bị truy nã theo thông báo đỏ của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), do Việt Nam yêu cầu.

Bị can Phan Văn Anh Vũ bỏ trốn khi bị điều tra tội Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước, theo điều 263 Bộ luật Hình sự 1999.

Cục Di trú Singapore (ICA) qua hoàn tất điều tra đã xác định Phan Van Anh Vu khai báo không đúng sự thật trong tất cả những lần vào Singapore. ICA vì thế hủy giấy phép vào nước này của ông ta và đã trục xuất theo Luật Di trú, yêu cầu quay trở lại Việt Nam.

Ngày 2/1, ICA đăng thông báo trên trang web cho hay ngày 28/12/2017 đã tạm giữ Phan Van Anh Vu.

Bộ Công an thông báo, Cơ quan An ninh điều tra trong chiều 4/1 đã "tiếp nhận bắt" nghi can Phan Văn Anh Vũ.

15 ngày trước, ông Vũ bị khởi tố về tội Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước, theo điều 263 Bộ luật Hình sự 1999. Một ngày sau (21/12/2017), nghi can bị truy nã.

Ông Vũ là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nova Bắc Nam 79 ở TP HCM; Chủ tịch Hội đồng thành viên The Sunrise Bay Đà Nẵng, đồng thời sở hữu cổ phần trong nhiều dự án khác.