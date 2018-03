Ông Nguyễn Thanh Hóa nhận bao nhiêu tiền từ 'trùm' cờ bạc?

Nguồn tin cho biết, bằng các hình thức, trong đó có việc chuyển khoản “lòng vòng” dưới dạng hợp đồng kinh tế và cuối cùng được rút ra bằng tiền mặt, Nguyễn Văn Dương (SN 1975, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao) đã chuyển đến ông Hóa hơn 17 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thanh Hóa – nguyên Cục trưởng C50 Bộ Công an.

Trong số này, có 12 tỷ đồng thể hiện là tiền ông Nguyễn Thanh Hóa “vay” Dương trong khoảng thời gian năm 2016-2017, và chưa thấy có chứng cứ ông Hóa trả lại.

Khoản vay này phù hợp với lời khai của Nguyễn Văn Dương trong quá trình điều tra. Ngoài ra, ông Nguyễn Thanh Hóa còn bị nghi vấn nhận 700 triệu đồng của các đối tượng dưới dạng quà biếu, cảm ơn, lễ tết, đi nghỉ mát…

Ngay sau khi bị thi hành bắt tạm giam tại Bệnh viện 198, ông Nguyễn Thanh Hóa được di lý về Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ. Được biết, tình trạng sức khỏe và tinh thần của ông Hóa được đánh giá là phù hợp để CQĐT tiếp tục lấy lời khai.

Liên quan vụ án, tính đến ngày 15/3, CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 83 bị can, tạm giam 38 đối tượng. Nhiều đối tượng được tại ngoại, trong đó chủ yếu là người chơi bạc, đại lý viên “đổi rik ra tiền thật”, và một số nguyên là cán bộ công an, với các tội danh tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán hóa đơn, rửa tiền…

Cũng nguồn tin này, lượng tiền trong đường dây cờ bạc do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu được “chuyển hóa” qua mua, bán hóa đơn lên đến hơn 4.000 tỷ đồng, trong đó chủ yếu thể hiện qua mua bán thẻ cào điện thoại (nhiều hóa đơn có giá trị hơn 100 tỷ đồng – chủ yếu ở Hà Nội) – một trong những căn cứ để CQĐT khởi tố tội danh rửa tiền.

