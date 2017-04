Nữ sinh lớp 7 sinh con tố “yêu râu xanh” hiếp dâm 2 lần

Gia đình cháu T. bị sốc khi hay tin con gái mới học lớp 7 sinh con. (Ảnh: H.Đ)

Liên quan đến vụ việc nữ sinh P.T (13 tuổi, học lớp 7 ở xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) đột ngột sinh con, trao đổi với PV, ông Đỗ Xuân Sơn – Trưởng Công an huyện Ngọc Lặc cho biết, do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện đã chuyển hồ sơ tới Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45, Công an tỉnh Thanh Hóa) thụ lý theo thẩm quyền.

“Tất cả các trường hợp quan hệ với người dưới 14 tuổi đều phạm tội hiếp dâm, dù nạn nhân đồng ý hay không.

Trong vụ việc này (nữ sinh lớp 7 sinh con - PV) có nhiều tình tiết tăng nặng là làm nạn nhân có thai. Vụ việc có hậu quả nghiêm trọng nên Công an tỉnh chỉ đạo chuyển hồ sơ lên PC45 thụ lý”, ông Sơn thông tin.

Thông tin ban đầu về vụ việc, một cán bộ Công an huyện Ngọc Lặc cho biết, sau khi nhận được thông tin tố giác, công an huyện vào cuộc xác minh. Cháu bé tường trình với cơ quan điều tra bị thanh niên tên B. (22 tuổi, hàng xóm gần nhà) hiếp dâm.

“Theo lời khai của cháu bé, đối tượng quan hệ hai lần với cháu. Cháu bé nói bị hiếp dâm. Nhưng đối tượng không thừa nhận. Chúng tôi đã lấy mẫu gửi trưng cầu giám định ADN những người liên quan. Toàn bộ hồ sơ đã được chuyển lên phòng PC45 thụ lý”, cán bộ Công an huyện Ngọc Lặc thông tin.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Long - Chủ tịch UBND xã Thúy Sơn cho biết, gia đình cháu T. thuộc diện hộ nghèo của xã, bố mẹ đi làm suốt ngày nên việc quan tâm tới tâm sinh lý con gái hạn chế. Do cháu bé thường xuyên mặc áo rộng nên gia đình không phát hiện con gái mang bầu.

“Cháu kêu đau bụng, gia đình tưởng cháu đau bụng nên xoa thuốc. Tuy nhiên, thấy cháu bé vẫn kêu đau, gia đình đưa tới bệnh viện thì phát hiện cháu đau đẻ không phải đau bụng.

Quá sốc khi biết con gái sắp sinh, mẹ cháu T. ngất luôn”, ông Long thông tin.

Ông Long cho biết thêm, sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương, các đoàn thể đã tới động viên thăm hỏi gia đình và cháu bé. Tuy nhiên, sau khi sinh con ngày 4.4, sức khỏe cháu T. vẫn còn yếu.

“Cháu bị sốc nên ít nói chuyện, không muốn tiếp xúc với mọi người, cháu bị ốm và đang nằm ở nhà”, ông Long thông tin.

Trước đó, ngày 10/4, UBND xã Thúy Sơn đã có báo cáo gửi lên UBND huyện Ngọc Lặc về vụ việc cháu P.T bị xâm hại tình dục.

Theo báo cáo của UBND xã Thúy Sơn, nạn nhân trong vụ xâm hại là cháu P.T (SN 22/4/2004). Sự việc được phát hiện vào sáng 4/4, khi cháu P.T lên cơn đau bụng, được gia đình đưa đi Trạm Y tế xã khám. Sau đó, được chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc. Chỉ sau vài giờ, cháu P.T sinh hạ một bé gái nặng 2,8kg. Trước đó, phía gia đình nạn nhân không biết con gái của mình mang thai.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều ttra làm rõ.

Theo Dân Việt