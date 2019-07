Ninh Bình: Bắt đối tượng vận chuyển sừng tê giác trái phép

Ngày 15/7, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an huyện Gia Viễn bắt giữ một vụ vận chuyển sừng tê giác trái phép.

Đối tượng Đinh Văn Thương tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo đó, khi tiến hành kiểm tra xe ô tô BKS: 35A – 115.40 do Đinh Văn Tiệp (trú tại xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) lưu thông qua khu vực Gián Khẩu (thuộc xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn), cơ quan công an phát hiện trên xe có 01 sừng tê giác trọng lượng 0,83kg (là sản phẩm của động vật nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ) của Đinh Văn Thương (SN 1978, trú tại xã Gia Phương, huyện Gia Viễn) - người đi cùng xe.

Khám xét khẩn cấp tại nhà ở của Đinh Văn Thương, lực lượng công an phát hiện và tạm giữ một số sản phẩm đóng thành bánh, nghi là cao động vật.

Bước đầu, Đinh Văn Thương khai đang vận chuyển sừng tê giác nói trên cho một khách hàng tại Khách sạn Hương Trà, huyện Gia Viễn thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Hoàng Duyên

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật