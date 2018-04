Nhuộm cà phê bằng bột đen của... pin Con Ó: Chủ cơ sở đối diện "án phạt" nào?

Mới đây, tại một cơ sở chế biến cà phê ở tỉnh Đắk Nông, lực lượng chức năng bắt quả tang hành vi chế biến cà phê "bẩn" bằng cách nhuộm cà phê với chất bột màu đen của pin Con Ó.

Theo đó, cơ sở của gia đình bà Nguyễn Thị Loan (ở thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) bị phát hiện chứa hàng chục tấn cà phê “bẩn” đã được trộn lẫn với đất, bột đá.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng thu giữ 2 chậu chứa cục pin Con Ó (khoảng 35 kg) đã được đập vụn, 1 xô chứa nước màu đen (khoảng 10 kg) đã được hòa tan bằng pin, 12 tấn cà phê bột đã được chủ cơ sở cho nhuộm đen bằng pin chuẩn bị đóng gói cùng nhiều máy móc, vật dụng liên quan đến việc sản xuất cà phê "bẩn".

Một số lượng lớn cà phê "bẩn" được phát hiện khi chưa kịp tuồn ra thị trường. Ảnh: VnExpress

Được biết, hằng ngày, chủ cơ sở cho người đi thu mua lại các loại cà phê thải, phế phẩm vỏ cà phê, cà phê vụn vỡ… tại các đại lý rồi dùng chất bột màu đen của pin hòa với nước rồi đem nhuộm với cà phê.

Trao đổi với Báo Gia đình & Xã hội về hành vi này, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Đoàn LSTP Hà Nội) cho rằng các cơ quan chức năng cần thiết phải xử lý hình sự đối với đối tượng về hành vi vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm theo Điều 317 BLHS 2015.

Ông đánh giá đây là hành vi vô nhân tính của chủ cơ sở, đã “gián tiếp giết người hành loạt”.

Theo Luật sư Thơm, xét hành vi của đối tượng đã xâm hại khách thể Bộ luật Hình sự điều chỉnh đó là xâm phạm đến chế độ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của công dân và xâm hại đến quyền và lợi ích của người tiêu dùng, lừa dối người tiêu dùng.

Loại pin được đập ra để tạo thành bột hòa với nước và nhuộm cà phê. Ảnh: VnExpress

Về nguyên tắc, khi xem xét hành vi phạm tội, cần định tội danh theo khách thể cao nhất trong vụ việc này đó là chế độ quản lý nhà nước về an toàn toàn thực phẩm có liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của con người.

Do đó, hành vi của đối tượng này đã có dấu hiệu của Tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, tại Điều 317 BLHS 2015.

Theo đó, đây là loại tội phạm có cấu thành vật chất. Nghĩa là phải có hậu quả thiệt hại về sức khỏe, tính mạng hoặc thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng trở lên mới có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đây là một điểm mới so với Điều 244 BLHS 1999 (Tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm) chỉ có thể xử lý hình sự được khi buộc phải có hậu quả thiệt hại về sức khỏe, tính mạng. Do vậy, trước thời điểm BLHS 2015 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018 thì rất khó để xử lý được được hành vi này mà chủ yếu chỉ dừng lại ở xử phạt vi phạm hành chính.

Đồng thời, LS Thơm nhấn mạnh, để có thể cảnh báo, răn đe những đối tượng vì lợi ích mà đã và đang có hành vi đầu độc người tiêu dùng, trong vụ việc này, các cơ quan chức năng cần thiết phải xử lý hình sự đối với đối tượng về hành vi vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm theo Điều 317 BLHS 2015.

Ðiều 317. Tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: a) Sử dụng chất cấm trong sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm hoặc bán, cung cấp thực phẩm mà biết rõ là thực phẩm có sử dụng chất cấm; b) Sử dụng hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, làm muối, sơ chế, chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản và muối tạo ra dư lượng vượt ngưỡng cho phép trong sản phẩm; c) Sử dụng các loại hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, chất xử lý cải tạo môi trường ngoài danh mục được phép sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc không đúng quy định trong sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, làm muối tạo ra dư lượng vượt ngưỡng cho phép trong sản phẩm hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi tại điểm này hoặc điểm a khoản này mà còn vi phạm; d) Chế biến, cung cấp hoặc bán thực phẩm mà biết rõ là thực phẩm không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn thực phẩm; sử dụng hóa chất, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến ngoài danh mục được phép sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ trong sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm: gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60% hoặc thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù 03 năm đến 07 năm: a) Phạm tội có tổ chức; b) Làm chết 01 người hoặc gây tổn hại sức khỏe cho 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; c) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; d) Gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%. đ) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; e) Phạm tội 02 lần trở lên; g) Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: a) Làm chết 02 người; b) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; c) Gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; d) Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng. 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: a) Làm chết 03 người trở lên; b) Gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; c) Gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; d) Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đồng trở lên. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm

Nông Thuyết

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật