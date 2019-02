Nhóm đối tượng sử dụng hàng"nóng" khi cảnh sát vây bắt: Đã bắt được hai đối tượng

>> NÓNG: Hàng trăm cảnh sát mặc áo giáp vây ráp nhóm đối tượng dùng súng cố thủ, một số người dân phải di tản

Nhóm đối tượng nghi vận chuyển ma túy dùng súng cố thủ khi bị lực lượng chức năng vây bắt, hiện một tên đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn, một đối tượng khác sau khi lực lượng cảnh sát kêu gọi đã ra đầu hàng.

Hiện một tên còn lại đang bị lực lượng cảnh sát tiếp tục vây ráp, kêu gọi buông bỏ vũ khí.

Một đối tượng bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Hồ Thắng.

Nhận thấy đây là vụ việc nghiêm trọng, Đại tá Lê Văn Sao - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Đặng Hoài Sơn, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo hàng trăm chiến sỹ cảnh sát khống chế đối tượng, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân địa phương.

Hàng trăm chiến sỹ cảnh sát được huy động để khống chể nhóm đối tượng nghi vận chuyển ma túy. Ảnh: Hồ Thắng.

Như tin đã đưa, vào khoảng 15h ngày 15/2, trên trục đường liên xã Ninh - Lĩnh, thuộc huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, cơ quan Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một nhóm đối tượng đi xe ô tô có biểu hiện vận chuyển trái phép chất ma túy nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Lúc này, nhóm đối tượng đã nhảy ra khỏi xe, ôm súng cố thủ tại khu vực cống nước gần chi cục Thuế xã Sơn Giang.

Ngay sau đó, hàng trăm chiến sĩ cảnh sát đã được điều động, phong tỏa tất cả tuyến đường liên thôn, liên xã gồm: Sơn Giang, Sơn Quang, Sơn Lâm, thị trấn Phố Châu để tổ chức vây bắt nhóm đối tượng.

S.Nguyễn

