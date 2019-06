Nhóm côn đồ mang dao, bom xăng, xi lanh tấn công nhà hàng, hàng chục cảnh sát cơ động được điều đến ngăn chặn

Theo người dân chứng kiến vụ việc cho biết, vào khoảng 12 giờ trưa nay (23/6), 1 người đàn ông là chủ một nhà hàng tới nhà hàng Hưng Thịnh 1 ở Khu du lịch Hải Tiến và xảy ra mâu thuẫn, xô xát với người của nhà hàng này.

Bàn ghế bị đập phá

Người đàn ông này đã xông vào nhà hàng Hưng Thịnh 1 đánh chị gái và mẹ của chủ nhà hàng này. Một lúc sau, hàng chục tên côn đồ cầm hung khí như dao, tuýp sắt, bom xăng, xi lanh có máu tới đập phá nhà hàng Hưng Thịnh 1. Đặc biệt, một số đối tượng còn dùng bơm kim tiêm có máu đâm vào người một nhân viên.

Hậu quả, 4 nhân viên của nhà hàng Hưng Thịnh 1 bị thương (3 người bị đánh, chém và 1 nhân viên khác bị đâm kim tiêm vào người). Nhiều đồ đạc của nhà hàng Hưng Thịnh 1 bị đập phá, hư hỏng. Sự việc khiến du khách đang ăn uống tại đây bỏ chạy toán loạn.

Hàng chục cảnh sát cơ động được điều đến để đảm bảo an ninh trật tự

Khi xe cứu thương được gọi tới hiện trường, hàng chục đối tượng đã vây kín chiếc xe, không cho đưa người bị thương đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hoằng Hóa đã khẩn trương huy động lực lượng tới hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự. Vụ xô xát sau đó đã được công an ngăn chặn.

Do lo ngại một số thanh niên quá khích, ảnh hưởng đến hoạt động du lịch, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động hàng chục cảnh sát cơ động tới hiện trường để đề phòng sự cố xấu có thể xảy ra.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Hoằng Hóa đã ổn định tình hình, tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngọc Hưng

