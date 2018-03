Nhân chứng kể giây phút chiến sĩ CSGT bị ô tô chở thuốc lá lậu tông văng xuống đường

Ngày 7/3, Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng gồm : Nguyễn Thanh Phú (23 tuổi, ngụ TP Vinh, tỉnh Nghệ An), Đỗ Tấn Chức (27 tuổi, quê Cần Thơ) và Hoàng Thị Toan (31 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) để điều tra vụ xe ôtô buôn lậu thuốc lá tông văng nhiều chiến sĩ CSGT ở khu vực.

Một trong các đối tượng tại công an.

Cuộc truy đuổi như phim giữa CSGT và ô tô chở thuốc lá lậu

Chiều cùng ngày, phóng viên tìm tới hiện trường nơi xảy ra vụ việc ở địa chỉ số 172 đường Bùi Thị Xuân, phường Tân Bình, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Nhiều người dân vẫn không khỏi bàng hoàng khi nhớ lại sự việc.

Chị H (chủ căn nhà số 172) cho biết, "Buổi sáng nay, tôi cùng gia đình chuẩn bị mở cửa để bán hàng cà phê như mọi ngày. Tôi đang loay hoay thì nghe tiếng động lớn phát ra phía trước nhà. Vừa ra tới nơi tôi hốt hoảng phát hiện 2 chiến sĩ CSGT nằm trên lề đường với vết thương trên người. Cạnh đó, là chiếc xe mô tô đặc chuẩn của 2 chiến sĩ, tôi cùng mọi người ra tìm cách đỡ 2 chiến sĩ dậy."

Chiếc xe ô tô đặc chuẩn bị húc văng, 2 chiến sĩ CSGT bị trọng thương.

"Ít phút sau, lực lượng CSGT cũng có mặt và cùng người dân địa phương đưa 2 chiến sĩ CSGT đi cấp cứu. Thời điểm đó, chiếc xe ô tô bán tải cũng đâm vào trụ đèn đường. Có 1 đôi nam nữ bước xuống thì lực lượng ập vào khống chế bắt giữ. Tôi nghĩ chắc lực lượng truy bắt tội phạm…"Chị H chia sẽ.

Anh Quý (ngụ KP Tân Phú 2, phường Tân Bình) cho biết, "Thời điểm xảy ra vụ việc, tôi đang chở con đi học như mọi ngày thì nghe tiếng xe mô tô đặc chủng của CSGT bấm còi hú inh ỏi, phát loa cảnh báo người dân đi đường. Vừa nhìn lại thì phát hiện chiếc xe ô tô bán tải lao với tốc độ kinh hoàng trên đường lạng lách. Kèm theo phía sau là xe mô tô đặc chủng của CSGT. Tôi vội gỉam tốc độ và đi sát vào lề."

Đôi nam nữ trên xe bước xuống bị lực lượng cùng người dân khống chế.

"Xe mô tô đặc chủng của CSGT cũng truy đuổi lao nhanh. Màng rượt đuổi như phim khiến cho nhiều người dân xung quanh con đường dừng lại, ai cũng ngó theo…Khi xe mô tô đặc chủng của lực lượng vượt lên thì bị ô tô bán tải ép rồi húc văng lên lề đường. Hai chiến sĩ CSGT bị húc ngã văng nhiều mét nằm bất động. Chiếc xe bán tải thì nổ lớn rồi lao thẳng vào trụ đèn đường. Tôi cùng mọi người lại tìm cách đưa 2 chiến sĩ thì lực lượng chức năng cũng có mặt…", anh Quý kể.

Chở thuốc lá lậu còn vi phạm chống đối người thi hành công vụ

Theo công an tỉnh Bình Dương, khoảng 6h cùng ngày, tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67), Công an tỉnh Bình Dương đang tuần tra trên đường Mỹ Phước Tân Vạn thuộc đoạn qua TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thì phát hiện xe ôtô 7 chỗ hiệu Innova mang BKS 51A – 825.79 do 1 người điều khiển chở theo nhiều người khác chạy quá tốc độ cho phép nên ra tín hiệu dừng xe.

Một trong 2 chiếc xe của các đôi tượng.

Lúc này, tài xế điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác mà cố tình lên ga bỏ chạy. Tổ công tác đã dùng 2 xe mô tô đặc chủng tiến hành truy đuổi. Trong quá trình truy đuổi, chiếc xe ô tô 7 chỗ phóng với tốc độ cao hòng cắt đuôi lực lượng. Bất ngờ, có một chiêc xe bán tại hiệu Ford mang BKS: 60C – 402.80 từ phía sau lao lên tông thẳng vào xe mô tô đặc chủng của CSGT khiến 2 chiến sĩ văng xuống đường, bị thương rất nặng. Tổ CSGT đã tiến hành báo cáo cho đơn vị để tiến hành chi viện.

Đại tá Võ Văn Phúc, đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã trực tiếp chỉ đạo, điều động hàng chục cảnh sát cùng nhiều phương tiện tiến hành truy bắt 2 chiếc xe nova cùng tài xế Nguyễn Thanh Phú (23 tuổi, ngụ ở tỉnh Nghệ An) khi vừa tới đoạn ngã tư Miếu Ông Cù, thuộc địa phận phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

20 thùng giấy các loại, bên trong chứa 12.850 gói thuốc lá hiệu 555 ngoại.

Riêng chiếc xe ô tô hiệu Ford mang BKS: 60C - 402.80 tiếp tục tháo chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng về tỉnh Đồng Nai. Khi đến địa phận phường Tân Bình, TX Dĩ An, Bình Dương, giáp ranh với tỉnh Đồng Nai thì bất ngờ 2 bánh sau của xe bị nổ.

Một đối tượng tại công an.

Sau đó, chiếc xe bán tải mất lái tông vào trụ đèn trên đường Bùi Thị Xuân, phường Tân Bình. Công an tiến hành bắt giữ tài xế xe bán tải tên Đỗ Tấn Chức (27 tuổi, ngụ Cần Thơ). Ngoài ra thời điểm bắt giữ tài xế, trên xe lúc này còn có 1 người phụ nữ.

Qua kiểm tra trên chiếc xe Innova mang BKS: 51A - 825.79 chở đầy 20 thùng giấy các loại, bên trong chứa 12.850 gói thuốc lá hiệu 555 ngoại. Công an đã tiến hành đưa các đối tượng về trụ sở Công an phường Tân Bình, TX.Dĩ An để phục vụ công tác điều tra.

