Nghi con gái tâm thần bị hãm hiếp đến mang thai, mẹ vác đơn cầu cứu

Ngày 15/6, thông tin với Dân Việt, lãnh đạo UBND xã Nga Phú, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa), cho biết: Xã vừa nhận được đơn tố cáo của bà Mai Thị M (68 tuổi, ở thôn Phong Phú, xã Nga Phú), về việc con gái của bà mắc bệnh tâm thần, nhưng bị hiếp dâm, khiến chị này có thai.

Chị Mai Thị L mắc bệnh tâm thần đang mang thai ở tháng thứ 5. Ảnh: Hồng Đức

Theo đơn thư của bà M nêu: “Con gái bà là Mai Thị L (33 tuổi) bị bệnh tâm thần nhiều năm nay, hiện đang điều trị ngoại trú. Cách đây vài tháng, chị L bị một người đàn ông ở cùng thôn Phong Phú cưỡng hiếp nhiều lần, dẫn đến có thai. Gia đình có làm đơn gửi UBND xã Nga Phú yêu cầu cơ quan chức năng xử lý vụ việc, nhưng đến nay chưa có kết quả”.

Trả lời báo chí, ông Hoàng Huy Tám - Bí thư Đảng ủy xã Nga Phú - cho biết: Chính quyền xã có nhận được đơn của gia đình bà Mai Thị M, phản ánh về việc chị Mai Thị L bị cưỡng hiếp, dẫn đến có thai.

“Hiện nay, UBND xã đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an huyện Nga Sơn xử lý. Công an huyện Nga Sơn cũng đã cử cán bộ về xã Nga Phú lấy lời khai của chị L và người thân. Vụ việc đang được Công an huyện thụ lý. Khi nào có kết quả, Công an huyện và UBND xã sẽ trả lời công dân” - ông Tám cho biết thêm.

Còn ông Phan Thanh Nhuận - Phó Trưởng Công an xã Nga Phú - cho biết: “Sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc này, Công an huyện Nga Sơn đã triệu tập, lấy lời khai của người bị tố cáo. Tuy nhiên, bước đầu, người bị tố cáo phủ nhận nội dung tố cáo của gia đình bà M. Hiện nay, Công an huyện đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc”.

Được biết, gia đình bà M thuộc diện hộ cận nghèo. Hai vợ chồng bà đều đã gần 70 tuổi, sinh sống bằng nghề nông và hiện đang phải nuôi chị L bị bệnh tâm thần, từng có một con trai 6 tuổi. Đến thời điểm này, chị L đã mang thai đứa con thứ hai tháng thứ 5.

“Cháu nó bị bệnh tâm thần đi lang thang khắp xã, không có khả năng lao động. Vợ chồng tôi phải nuôi cả hai mẹ con L. Chúng tôi mong mỏi cơ quan chức năng điều tra, để kẻ hiếp dâm con gái tôi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật” - bà Mừng nói.

Theo Dân Việt